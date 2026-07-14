Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 14 de julio de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Los resultados del Sinuano hoy, martes 14 de julio de 2026, estarán disponibles en los próximos minutos. Los participantes de Sinuano Día y Sinuano Noche podrán conocer los números ganadores del sorteo. A continuación, consulta los resultados oficiales de la lotería El Sinuano en Colombia.

Resultados en vivo Sinuano Día y Noche de hoy, martes 14 de julio de 2026 09:24 Bienvenidos HOY, martes 14 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó Sinuano Día y Noche hoy, 14 de julio?

El resultado del sorteo correspondiente al Sinuano Día y Noche de hoy, 14 de julio de 2026, se encuentra pendiente de publicación. Los jugadores podrán consultar los números oficiales una vez finalice la jornada del sorteo.

Resultados de los sorteos de la lotería El Sinuano en Colombia del 13 de julio de 2026

El número ganador del Sinuano Día de hoy, lunes 13 de julio de 2026, fue 9889, mientras que el resultado de La Quinta correspondió al número 3.

Los participantes que realizaron sus apuestas en este sorteo de la lotería colombiana pueden revisar sus boletos y confirmar si acertaron las cifras ganadoras de la jornada.

¿A qué hora se realiza el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano se realiza diariamente en Colombia con dos oportunidades de participación. La primera jornada corresponde al Sinuano Día , cuyo sorteo se lleva a cabo a las 2:30 p. m.

, cuyo sorteo se lleva a cabo a las Por otra parte, el Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p. m., de lunes a sábado, ofreciendo a los apostadores una nueva oportunidad para participar y consultar los resultados del sorteo.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano Día y Noche?

Los premios del Sorteo Sinuano, tanto en sus modalidades Día como Noche, dependen del número de cifras acertadas por cada participante en comparación con los números ganadores del sorteo. El premio más alto corresponde a quienes logran acertar los cuatro dígitos del número ganador, ya que pueden recibir hasta 4.500 veces el valor de la apuesta realizada. También se otorgan premios a quienes coincidan con una, dos o tres cifras. La tabla de premios del Sinuano en Colombia se distribuye de la siguiente manera:

Cuatro números acertados : premio equivalente a 4.500 veces el valor de la apuesta.

: premio equivalente a 4.500 veces el valor de la apuesta. Tres números acertados : premio equivalente a 400 veces el valor apostado.

: premio equivalente a 400 veces el valor apostado. Dos números acertados : premio equivalente a 50 veces la apuesta.

: premio equivalente a 50 veces la apuesta. Un número acertado: premio equivalente a 5 veces el valor jugado.

De esta manera, los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche permiten a los participantes verificar si sus combinaciones fueron premiadas en cada sorteo oficial.