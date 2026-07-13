0

Resultado Sinuano DÍA HOY, lunes 13 de julio EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo

A continuación, los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche EN VIVO, que se llevarán a cabo hoy, lunes 13 de julio de 2026. ¿La suerte estará de tu lado?

Melanni Miranda
Conoce el último sorteo EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de julio de 2026
Conoce el último sorteo EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de julio de 2026 | Composición: Líbero / Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche sorprende a los participantes con una nueva edición, que se llevará a cabo este lunes 13 de julio del 2026. Este popular juego colombiano atrae a numerosos aficionados, que disfrutan de una experiencia única y están a la expectativa de los premios. En esta nota de Líbero encontrarás todos los detalles sobre el evento, así como la posibilidad de consultar los resultados en vivo.

AQUÍ revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 12 de julio de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del domingo 12 de julio: números ganadores del último sorteo

Último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de julio de 2026, EN VIVO: resultados y números ganadores

10:24
13/7/2026

Bienvenidos

Consulta los resultados de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche de hoy, lunes 13 de julio. En Líbero, podrás conocer los números ganadores, así como los horarios de cada sorteo y verificar si tu boleto será el ganador. ¡Atento a los resultados! ¡Mucha suerte!

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano, en sus modalidades de Día y Noche, se determinan en función de la cantidad de números acertados por el participante en relación con las bolillas ganadoras de cada sorteo. Cuanto mayor sea el número de aciertos, mayor será el monto del premio otorgado.

El premio más significativo se otorga al acertar los cuatro dígitos, lo que permite multiplicar la apuesta por 4.500. Asimismo, existen recompensas menores para quienes logren acertar una, dos o tres cifras.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sorteo Sinuano?

-Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

-Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

-Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

-Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano?

El Sorteo Sinuano se realiza diariamente en Colombia y ofrece dos oportunidades para participar. El primer sorteo, conocido como Sinuano Día, tiene lugar a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. de lunes a sábado.

Los domingos y días festivos, el horario del sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, lunes 13 de julio de 2026, gratis: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

  2. Resultado Sinuano NOCHE HOY, domingo 12 de julio EN VIVO: números ganadores del último sorteo

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano