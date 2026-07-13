El Sinuano Día y Noche sorprende a los participantes con una nueva edición, que se llevará a cabo este lunes 13 de julio del 2026. Este popular juego colombiano atrae a numerosos aficionados, que disfrutan de una experiencia única y están a la expectativa de los premios. En esta nota de Líbero encontrarás todos los detalles sobre el evento, así como la posibilidad de consultar los resultados en vivo.

Último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de julio de 2026, EN VIVO: resultados y números ganadores 10:24 Bienvenidos Consulta los resultados de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche de hoy, lunes 13 de julio. En Líbero, podrás conocer los números ganadores, así como los horarios de cada sorteo y verificar si tu boleto será el ganador. ¡Atento a los resultados! ¡Mucha suerte!

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano, en sus modalidades de Día y Noche, se determinan en función de la cantidad de números acertados por el participante en relación con las bolillas ganadoras de cada sorteo. Cuanto mayor sea el número de aciertos, mayor será el monto del premio otorgado.

El premio más significativo se otorga al acertar los cuatro dígitos, lo que permite multiplicar la apuesta por 4.500. Asimismo, existen recompensas menores para quienes logren acertar una, dos o tres cifras.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sorteo Sinuano?

-Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

-Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

-Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

-Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano?

El Sorteo Sinuano se realiza diariamente en Colombia y ofrece dos oportunidades para participar. El primer sorteo, conocido como Sinuano Día, tiene lugar a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. de lunes a sábado.

Los domingos y días festivos, el horario del sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m.