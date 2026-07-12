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Resultado Sinuano DÍA HOY, domingo 12 de julio EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Sigue creciendo la expectativa entre los jugadores del Sinuano Día y Noche por el sorteo de hoy, domingo 12 de julio 2026, con la esperanza de mejorar su suerte.

Melanni Miranda
Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 12 de julio de 2026.
Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 12 de julio de 2026. | Composición Líbero / Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde a diario miles de jugadores siguen de cerca los resultados y participan en sus sorteos. Este domingo 12 de julio del 2026, la atención se dirige a los números ganadores más recientes y a la expectativa por el próximo sorteo.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO: cómo jugó y números ganadores del último sorteo.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del sábado 11 de julio: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de julio: resultados EN VIVO y números ganadores

09:12
12/7/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril

El sorteo se llevará a cabo hoy, domigno 12 de julio de 2026, con las ediciones Sinuano Día y Sinuano Noche. Los participantes pueden consultar los resultados oficiales, así como los números ganadores y los horarios correspondientes, para comprobar si tienen suerte en esta emocionante jornada.

En esta jornada, los apostadores mantienen la esperanza de que las combinaciones elegidas les brinden la oportunidad de cambiar su suerte en este tradicional juego de azar. ¿Serás uno de los afortunados?

¿Dónde se pueden comprar los boletos para el Sorteo del Sinuano?

Los boletos del Sinuano están disponibles en puntos físicos autorizados de SuperGIROS en Colombia. Además, se pueden adquirir a través de plataformas digitales habilitadas y en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día se realiza a las 2.30 p. m. El Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. (hora de Colombia) de lunes a sábado. Sin embargo, los participantes pueden seguir el sorteo a las 8.30 p. m. los domingos y días festivos.

Estadísticas más frecuentes del Sinuano Día y Noche

En los sorteos del Sinuano, los números que aparecen con mayor frecuencia son dos, ocho, cero y nueve. Por otro lado, los dígitos que menos se han registrado en los resultados son cuatro, cinco, siete y tres. Esta información puede ser útil al momento de seleccionar tu boleto, ya que podría influir en tus posibilidades de ganar.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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