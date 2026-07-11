El Sinuano Día y Sinuano Noche se realizará este sábado 11 de julio de 2026 EN VIVO, y muchos participantes están a la expectativa. La lotería, considerada la más relevante de Colombia, ofrece premios que pueden cambiar radicalmente la vida de quienes se suman al juego. Si adquiriste tu boleto, a continuación todo lo que debes saber. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO 09:17 Bienvenidos HOY, sábado 11 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano, tanto en su modalidad de Día como de Noche, se establecen según la cantidad de números que el boleto del participante logre acertar en comparación con las bolillas ganadoras de cada sorteo. Cuantos más aciertos se registren, mayor será el monto del premio asignado.

El premio más alto se concede al acertar los cuatro dígitos, lo que implica multiplicar tu apuesta por 4.500. Además, hay recompensas menores por acertar una, dos o tres cifras.

¿Cuáles son las loterías más populares de Colombia?

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se llevan a cabo en horarios específicos. La primera edición, denominada Sinuano Día, comienza a las 2.30 p. m., mientras que el Sorteo Noche se efectúa a las 10.30 p. m. Cabe resaltar que, en domingos y feriados, el horario del Sorteo Noche se anticipa a las 8.30 p. m.