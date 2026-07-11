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Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO: cómo jugó y números ganadores del último sorteo

Este sábado 11 de julio de 2026 se llevarán a cabo los sorteos Sinuano Día y Noche. AQUÍ puedes consultar los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Melanni Miranda
Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO: cómo jugó y números ganadores del último sorteo.
Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO: cómo jugó y números ganadores del último sorteo. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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El Sinuano Día y Sinuano Noche se realizará este sábado 11 de julio de 2026 EN VIVO, y muchos participantes están a la expectativa. La lotería, considerada la más relevante de Colombia, ofrece premios que pueden cambiar radicalmente la vida de quienes se suman al juego. Si adquiriste tu boleto, a continuación todo lo que debes saber. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

AQUÍ los Resultados en vivo del sorteo Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 10 de julio de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 10 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo de la lotería

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO

09:17
11/7/2026

Bienvenidos

HOY, sábado 11 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano, tanto en su modalidad de Día como de Noche, se establecen según la cantidad de números que el boleto del participante logre acertar en comparación con las bolillas ganadoras de cada sorteo. Cuantos más aciertos se registren, mayor será el monto del premio asignado.

El premio más alto se concede al acertar los cuatro dígitos, lo que implica multiplicar tu apuesta por 4.500. Además, hay recompensas menores por acertar una, dos o tres cifras.

¿Cuáles son las loterías más populares de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se llevan a cabo en horarios específicos. La primera edición, denominada Sinuano Día, comienza a las 2.30 p. m., mientras que el Sorteo Noche se efectúa a las 10.30 p. m. Cabe resaltar que, en domingos y feriados, el horario del Sorteo Noche se anticipa a las 8.30 p. m.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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