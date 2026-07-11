La Lotería de Boyacá se realizará este sábado 11 de julio y convocará a miles de colombianos que buscan ganar el premio mayor de 15.000 millones de pesos. Además del monto principal, los participantes tienen la oportunidad de llevarse otros premios. En esta nota, te compartimos los resultados EN VIVO del sorteo, el número ganador y los aspectos más relevantes de la jornada.

¿Dónde comprar los boletos para la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá están disponibles en diversos puntos de venta de Colombia. Además, los interesados tienen la opción de adquirirlos de forma virtual en la plataforma oficial de la lotería. A continuación, algunos sitios autorizados:

MercaLoterías

Billuyo (Transforma tu suerte)

SuperGIROS

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Efecty

SíPaga

JER

Gana

loti.com.co

lottired.net

loteriasexpress.com.co

loteriadeboyaca.gov.co

¿Qué cayó en la lotería del sábado 4 de julio de 2026?

Antes del próximo sorteo, los participantes de la Lotería de Boyacá pueden conocer AQUÍ el resultado de la edición anterior, que se realizó el sábado 4 de julio de 2026:

El número que se llevó el premio mayor fue el 8116, correspondiente a la serie 399.

¿Cuál es el premio mayor?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos y se ubica entre los más altos de las loterías tradicionales de Colombia. Junto con el premio principal, el esquema de premios ofrece una variedad de incentivos, entre ellos el Premio Fortuna y los premios Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía.