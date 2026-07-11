Lotería de Boyacá de HOY, sábado 11 de julio EN VIVO: qué jugó, RESULTADOS del premio mayor y estadísticas
La Lotería de Boyacá de hoy, sábado 11 de julio de 2026, se llevará a cabo a las 10:30 p. m. y AQUÍ podrás conocer los números ganadores de las bolillas.
La Lotería de Boyacá se realizará este sábado 11 de julio y convocará a miles de colombianos que buscan ganar el premio mayor de 15.000 millones de pesos. Además del monto principal, los participantes tienen la oportunidad de llevarse otros premios. En esta nota, te compartimos los resultados EN VIVO del sorteo, el número ganador y los aspectos más relevantes de la jornada.
PUEDES VER: Lotería de Boyacá del sábado 4 de julio: qué jugó, RESULTADOS del premio mayor y número ganador
¿Dónde comprar los boletos para la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá están disponibles en diversos puntos de venta de Colombia. Además, los interesados tienen la opción de adquirirlos de forma virtual en la plataforma oficial de la lotería. A continuación, algunos sitios autorizados:
- MercaLoterías
- Billuyo (Transforma tu suerte)
- SuperGIROS
- ¡PAGA TODO PARA TODO!
- Efecty
- SíPaga
- JER
- Gana
- loti.com.co
- lottired.net
- loteriasexpress.com.co
- loteriadeboyaca.gov.co
¿Qué cayó en la lotería del sábado 4 de julio de 2026?
Antes del próximo sorteo, los participantes de la Lotería de Boyacá pueden conocer AQUÍ el resultado de la edición anterior, que se realizó el sábado 4 de julio de 2026:
- El número que se llevó el premio mayor fue el 8116, correspondiente a la serie 399.
¿Cuál es el premio mayor?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos y se ubica entre los más altos de las loterías tradicionales de Colombia. Junto con el premio principal, el esquema de premios ofrece una variedad de incentivos, entre ellos el Premio Fortuna y los premios Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía.
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Resultado Sinuano Noche de HOY, viernes 10 de julio de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería
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RESULTADO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO: número ganador y premio mayor
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Horóscopo de HOY, sábado 11 de julio de 2026, por Josie Diez Canseco: qué te depara tu signo en el amor, dinero y salud
¡Vamos al Circo!
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