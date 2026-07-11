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RESULTADO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 11 de julio de 2026, EN VIVO: número ganador y premio mayor

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 11 de julio de 2026 el sorteo 4632, en el que está en juego un premio mayor de $15.000 millones de pesos.

María Zapata
Consulta los resultados en vivo de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 11 de julio.
Consulta los resultados en vivo de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 11 de julio. | Composición: Líbero
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La Lotería de Boyacá realizará este sábado 11 de julio de 2026 su tradicional sorteo número 4632, con la expectativa de miles de jugadores que esperan conocer el número ganador del premio mayor. El sorteo entregará un jackpot de $15.000 millones de pesos colombianos y se llevará a cabo en horas de la noche. Los resultados oficiales podrán consultarse una vez finalice la transmisión.

AQUÍ los Resultados en vivo del sorteo Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 10 de julio de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día del viernes 10 de julio de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería

¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del 4 de julio de 2026?

Antes del nuevo sorteo, los jugadores de la Lotería de Boyacá recuerdan el resultado de la edición anterior, realizada el sábado 4 de julio de 2026. En esa jornada, el número ganador del premio mayor fue:

  • Número ganador: 8116
  • Serie: 399
Resultado Lotería de Boyacá hoy

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 4 de julio de 2026

¿Cuáles son los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy, 11 de julio?

El resultado de la Lotería de Boyacá del 11 de julio se conocerá después de la realización del sorteo número 4632. Por el momento, los datos oficiales del número ganador y la serie permanecen pendientes de publicación.

Los participantes podrán verificar aquí sus billetes con los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá una vez finalice el sorteo y confirmar si fueron beneficiados con alguno de los premios disponibles.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá del 11 de julio se juega tradicionalmente los sábados en horario nocturno. Para esta edición, el sorteo número 4632 está programado para las 22:40 horas de Colombia, momento en el que se darán a conocer los números favorecidos.

Los resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de julio de 2026 estarán disponibles después de la realización del sorteo e incluirán el número ganador, la serie correspondiente y los detalles de los premios entregados.

Estos son todos los premios que sortea la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá del 11 de julio cuenta con diferentes categorías de premios para los participantes. Estos son los principales montos que entrega el sorteo:

  • Premio Mayor: $15.000 millones de pesos.
  • Premio Fortuna: millones de pesos.
  • Premio Alegría: $300 millones de pesos.
  • Premio Esperanza: $100 millones de pesos.
  • 4 Premios Berraquera: $50 millones de pesos cada uno.
  • 15 Premios Optimismo: $20 millones de pesos cada uno.
  • 38 Premios Valentía: $10 millones de pesos cada uno.
  • Boyalotto: premio especial con la posibilidad de ganar un automóvil Renault Kwid o una casa.

El sorteo 4632 de la Lotería de Boyacá del 11 de julio de 2026 mantiene la expectativa entre los apostadores, quienes esperan acertar el número ganador y obtener alguno de los grandes premios que ofrece esta tradicional lotería colombiana.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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