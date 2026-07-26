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Exfigura de Newell's se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas: "Así se vive"

Un destacado jugador con pasado en Newell's Old Boys de Argentina se lució con la camiseta de Universitario y generó enorme algarabía en los hinchas.

Angel Curo
Exfigura de Newell's se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas
Exfigura de Newell's se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene la mente puesta en poder destacar en el Torneo Clausura 2026 para así mantener opciones en su objetivo por el tetracampeonato de la Liga 1. El club se ha reforzado con diversos jugadores para potenciar su plantel y, en pleno mercado de pases, una exfigura de Newell’s Old Boys emocionó a los hinchas al lucirse con la camiseta crema.

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Exfigura de Newell's se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas

La dirección deportiva de Universitario es consciente de que solo le queda una oportunidad para aspirar al título en esta temporada, y uno de los jugadores que llegaron al plantel fue Juan Manuel Requena, quien será el encargado de potenciar el mediocampo en el Torneo Clausura.

En ese contexto, el futbolista argentino reveló su gran alegría y emoción, mediante su cuenta de Instagram, tras haber conseguido un triunfo agónico por 2-1 ante Cusco FC. Precisamente, este partido marcó su debut como jugador de la 'U' y su estreno en el Estadio Monumental.

Juan Manuel Requena, Universitario de Deportes

Juan Manuel Requena expresó su alegría por su debut con Universitario

¡Así se vive, así se gana!, fue el mensaje que compartió el destacado jugador en sus redes sociales, junto a varias fotografías de su estreno en el coloso de Ate. Además, esta publicación ha generado gran reacción y algarabía en los hinchas cremas.

Cabe señalar que Juan Manuel Requena es uno de los fichajes solicitados por Héctor Cúper para este segundo tramo de la temporada. No obstante, su contrato será válido hasta la temporada 2028, ya que es considerado para el futuro del club.

Juan Manuel Requena jugó en Newell’s Old Boys de Argentina

El pivote argentino inició su carrera deportiva en el fútbol de su país, donde fue formado en las divisiones menores de Newell’s Old Boys. En 2018 fue promovido al primer equipo, donde no logró consolidarse e inició una serie de cesiones hasta su salida en 2020.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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