- Hoy:
- Partidos de hoy
- Estados Unidos vs Paraguay
- Universitario vs Pirata FC
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Temblor HOY, viernes 12 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, EN VIVO, según el IGP
El IGP reportó en tiempo real el último sismo ocurrido en Perú el viernes 12 de junio de 2026, indicando su magnitud, el epicentro y su monitoreo actualizado.
Perú volvió a registrar actividad sísmica en el marco de su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor movimiento telúrico del planeta. De acuerdo con el monitoreo oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el país mantiene vigilancia constante ante estos eventos para informar con rapidez a la población sobre la magnitud, el epicentro y posibles impactos del sismo. En paralelo, especialistas recuerdan la importancia de la prevención y la preparación familiar frente a desastres naturales.
PUEDES VER: Temblor este jueves 11 de junio de 2026, EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú según el IGP
Temblor HOY, viernes 12 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo
Bienvenidos
Consulta el reporte oficial del temblor en Perú hoy, viernes 12 de junio de 2026, con información actualizada del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
¿Dónde fue el temblor de hoy en Perú, 12 de junio? Epicentro según el IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro de los sismos registrados en el país se determina a partir de una red nacional de estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en todo el territorio. Estos sensores permiten ubicar con precisión el punto de origen del movimiento telúrico, además de estimar su magnitud y profundidad en cuestión de minutos.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difunde esta información en tiempo real a través de sus redes sociales, permitiendo a la población conocer la ubicación del sismo y tomar precauciones ante posibles riesgos en áreas cercanas.
¿Cuánto cuesta una mochila de emergencia en Perú y qué debe contener?
En un país altamente sísmico como Perú, la mochila de emergencia es un elemento clave de preparación. Su costo en el mercado local varía según el contenido: para dos personas puede oscilar entre S/ 150 y S/ 250. En caso de contar con la mochila y adquirir solo insumos básicos, la inversión aproximada se reduce a unos S/ 70.
Entre los artículos esenciales que no deben faltar se encuentran agua embotellada, alimentos no perecibles, alcohol o desinfectante, medicamentos básicos, vendas, gasas, linterna, radio a pilas y artículos de higiene personal. En hogares con bebés o adultos mayores, se recomienda incluir pañales, biberones, papillas, mantas y otros elementos de primera necesidad.
¿Cómo recopila el IGP la información de los sismos en Perú?
Los datos sobre los sismos en Perú son procesados a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que forma parte de la Red Sísmica Nacional. Este sistema, establecido bajo la normativa DS-0017-2018-MINAM, está compuesto por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en diferentes regiones del país.
Gracias a esta infraestructura tecnológica, el IGP puede analizar en tiempo real la actividad sísmica, emitir reportes oficiales y reforzar la prevención ante posibles emergencias, brindando información clave para la toma de decisiones de la población y autoridades.
- 1
Megaproyecto vial en San Juan de Miraflores avanza positivamente: reducirá el tráfico y tiempo de viaje en Lima Sur
- 2
Inició gran renovación de la avenida más extensa de Lima: se mejorará el tránsito y reducirá tiempo de viaje
- 3
Municipalidad de Puente Piedra anuncia buena noticia: recupera y ordena espacios públicos en favor de vecinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90