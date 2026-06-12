Temblor HOY, viernes 12 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, EN VIVO, según el IGP

Perú volvió a registrar actividad sísmica en el marco de su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor movimiento telúrico del planeta. De acuerdo con el monitoreo oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el país mantiene vigilancia constante ante estos eventos para informar con rapidez a la población sobre la magnitud, el epicentro y posibles impactos del sismo. En paralelo, especialistas recuerdan la importancia de la prevención y la preparación familiar frente a desastres naturales.

Temblor HOY, viernes 12 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo 09:36 Bienvenidos Consulta el reporte oficial del temblor en Perú hoy, viernes 12 de junio de 2026, con información actualizada del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Dónde fue el temblor de hoy en Perú, 12 de junio? Epicentro según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro de los sismos registrados en el país se determina a partir de una red nacional de estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en todo el territorio. Estos sensores permiten ubicar con precisión el punto de origen del movimiento telúrico, además de estimar su magnitud y profundidad en cuestión de minutos.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difunde esta información en tiempo real a través de sus redes sociales, permitiendo a la población conocer la ubicación del sismo y tomar precauciones ante posibles riesgos en áreas cercanas.

¿Cuánto cuesta una mochila de emergencia en Perú y qué debe contener?

En un país altamente sísmico como Perú, la mochila de emergencia es un elemento clave de preparación. Su costo en el mercado local varía según el contenido: para dos personas puede oscilar entre S/ 150 y S/ 250. En caso de contar con la mochila y adquirir solo insumos básicos, la inversión aproximada se reduce a unos S/ 70.

Entre los artículos esenciales que no deben faltar se encuentran agua embotellada, alimentos no perecibles, alcohol o desinfectante, medicamentos básicos, vendas, gasas, linterna, radio a pilas y artículos de higiene personal. En hogares con bebés o adultos mayores, se recomienda incluir pañales, biberones, papillas, mantas y otros elementos de primera necesidad.

¿Cómo recopila el IGP la información de los sismos en Perú?

Los datos sobre los sismos en Perú son procesados a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que forma parte de la Red Sísmica Nacional. Este sistema, establecido bajo la normativa DS-0017-2018-MINAM, está compuesto por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en diferentes regiones del país.

Gracias a esta infraestructura tecnológica, el IGP puede analizar en tiempo real la actividad sísmica, emitir reportes oficiales y reforzar la prevención ante posibles emergencias, brindando información clave para la toma de decisiones de la población y autoridades.