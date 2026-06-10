- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Nigeria
- Inglaterra vs Costa Rica
- Bolivia vs Argelia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Temblor HOY, miércoles 10 de junio de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú según el IGP
En Perú, con el IGP monitoreando los sismos, informarse sobre el temblor hoy, su epicentro y las medidas de seguridad ayuda a reducir riesgos.
Perú vuelve a situarse en el foco de la actividad sísmica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza el monitoreo constante del último sismo y reporta en tiempo real cada evento registrado. Desde Lima hasta distintas regiones del país, la población busca conocer el lugar del sismo, el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico ocurrido hoy, 10 de junio.
PUEDES VER: Temblor en Perú martes 9 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según reporte de IGP
Temblor en Perú HOY, 10 de junio, EN VIVO vía el IGP
Bienvenidos
Consulta el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos sismos registrados HOY en el país. Revisa la magnitud y el epicentro del temblor este 10 de junio.
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú según el IGP?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad oficial responsable de informar cada sismo registrado en el país, precisando su ubicación exacta, magnitud y profundidad. En el caso del temblor hoy, estos datos se difunden de forma inmediata a través de sus plataformas digitales. De esta manera, los reportes permiten identificar con exactitud el lugar del evento, determinar si impactó zonas cercanas a Lima u otras regiones del país y comprender el comportamiento sísmico reciente en el territorio nacional.
¿Cómo se obtienen los datos de los sismos en Perú?
Los datos oficiales de los sismos en Perú son recopilados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que trabaja junto a la Red Sísmica Nacional. Esta red está conformada por sensores especializados que miden velocidad, aceleración y desplazamiento del suelo en distintas zonas del país.
Toda esta información es procesada y validada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad responsable de emitir los reportes oficiales del temblor hoy en Perú. Además, el IGP difunde cada evento sísmico a través de sus canales digitales, permitiendo que la ciudadanía conozca en tiempo real el comportamiento sísmico del país.
¿Qué hacer en caso de sismo en Perú?
Ante la constante actividad sísmica en el país, es fundamental saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo, especialmente en zonas como Lima y otras ciudades expuestas al riesgo.
Antes del sismo:
- Identifica zonas seguras dentro de tu vivienda o lugar de trabajo.
- Prepara una mochila de emergencia con artículos básicos.
- Participa en simulacros organizados en tu comunidad.
- Refuerza la estructura de tu vivienda con asesoría técnica.
Durante el sismo:
- Mantén la calma para evitar accidentes.
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Ubícate en zonas seguras si no puedes evacuar rápidamente.
- Evita usar llamadas telefónicas; opta por mensajes de texto.
- No utilices ascensores bajo ninguna circunstancia.
Después del sismo:
- Revisa posibles fugas de gas o daños estructurales.
- Mantente alerta ante réplicas del temblor de hoy.
- Comunícate con emergencias: Bomberos 116, SAMU 106 y Cruz Roja.
- Evita zonas afectadas o edificaciones inestables.
- Si estás cerca del mar, aléjate ante la posibilidad de un tsunami.
- 1
Megaproyecto vial en San Juan de Miraflores avanza positivamente: reducirá el tráfico y tiempo de viaje en Lima Sur
- 2
Inició gran renovación de la avenida más extensa de Lima: se mejorará el tránsito y reducirá tiempo de viaje
- 3
Realizan trabajos en importante vía que une la Panamericana Norte con SJL: refuerzan seguridad para ciudadanos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90