Temblor HOY, miércoles 10 de junio de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú según el IGP

Perú vuelve a situarse en el foco de la actividad sísmica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza el monitoreo constante del último sismo y reporta en tiempo real cada evento registrado. Desde Lima hasta distintas regiones del país, la población busca conocer el lugar del sismo, el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico ocurrido hoy, 10 de junio.

Temblor en Perú HOY, 10 de junio, EN VIVO vía el IGP 09:49 Bienvenidos Consulta el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos sismos registrados HOY en el país. Revisa la magnitud y el epicentro del temblor este 10 de junio.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú según el IGP?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad oficial responsable de informar cada sismo registrado en el país, precisando su ubicación exacta, magnitud y profundidad. En el caso del temblor hoy, estos datos se difunden de forma inmediata a través de sus plataformas digitales. De esta manera, los reportes permiten identificar con exactitud el lugar del evento, determinar si impactó zonas cercanas a Lima u otras regiones del país y comprender el comportamiento sísmico reciente en el territorio nacional.

¿Cómo se obtienen los datos de los sismos en Perú?

Los datos oficiales de los sismos en Perú son recopilados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que trabaja junto a la Red Sísmica Nacional. Esta red está conformada por sensores especializados que miden velocidad, aceleración y desplazamiento del suelo en distintas zonas del país.

Toda esta información es procesada y validada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad responsable de emitir los reportes oficiales del temblor hoy en Perú. Además, el IGP difunde cada evento sísmico a través de sus canales digitales, permitiendo que la ciudadanía conozca en tiempo real el comportamiento sísmico del país.

¿Qué hacer en caso de sismo en Perú?

Ante la constante actividad sísmica en el país, es fundamental saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo, especialmente en zonas como Lima y otras ciudades expuestas al riesgo.

Antes del sismo:

Identifica zonas seguras dentro de tu vivienda o lugar de trabajo.

Prepara una mochila de emergencia con artículos básicos.

Participa en simulacros organizados en tu comunidad.

Refuerza la estructura de tu vivienda con asesoría técnica.

Durante el sismo:

Mantén la calma para evitar accidentes.

Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Ubícate en zonas seguras si no puedes evacuar rápidamente.

Evita usar llamadas telefónicas; opta por mensajes de texto.

No utilices ascensores bajo ninguna circunstancia.

Después del sismo: