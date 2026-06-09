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Temblor en Perú HOY, martes 9 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según reporte de IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) divulgará hoy, martes 9 de junio, un informe clave acerca de los sismos registrados en el país. ¿Se registró un temblor?

Melanni Miranda
Temblor de HOY, martes 9 de junio en Perú EN VIVO: IGP informa el epicentro y magnitud del último sismo.
Temblor de HOY, martes 9 de junio en Perú EN VIVO: IGP informa el epicentro y magnitud del último sismo. | Composición Libero / Melanni Miranda
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El Perú se encuentra en un monitoreo sísmico constante, debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas más activas en términos tectónicos a nivel global. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) emite de forma continua informes sobre los sismos que ocurren en el país, asegurando así que la población esté informada sobre la actividad sísmica en su territorio. ¿Hoy, martes 9 de junio, se reportará un nuevo temblor?

Temblor en Perú HOY, lunes 8 de junio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 8 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP

Temblor en Perú hoy, 9 de junio, EN VIVO vía el IGP

09:24
9/6/2026

Bienvenidos

Consulta el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos sismos registrados HOY, martes 9 de junio, en el país. Revisa la magnitud y el epicentro del temblor.

¿Por qué se producen los sismos en Perú?

Los sismos en Perú son el resultado de la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este constante choque de placas tectónicas genera una intensa actividad sísmica, lo que convierte al país en una de las áreas más propensas a estos fenómenos naturales a nivel global. Los especialistas subrayan que este proceso geológico es continuo e inevitable, lo que implica que la ocurrencia de sismos es una realidad con la que se debe convivir.

Estos son números de emergencia a nivel nacional

Ante cualquier emergencia provocada por un sismo u otro evento en Perú, es fundamental tener a disposición los números de ayuda. Estos contactos son esenciales para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas. Mantener esta información accesible puede marcar la diferencia en momentos de crisis, facilitando la comunicación con los servicios de emergencia y asegurando la seguridad de la población.

  • Central policial: 105
  • Bomberos: 116
  • Defensa Civil – Emergencias: 115
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud (consultas médicas): 113
  • EsSalud información COVID-19: 107
  • Denuncias por violencia familiar: 100
  • Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se encuentra situado en la parte occidental de América del Sur, en una de las áreas más propensas a sismos a nivel mundial. Dada esta realidad, es fundamental comprender cómo se manifiesta esta amenaza en las diversas regiones del país. Este conocimiento facilita la creación de estrategias efectivas que reduzcan el impacto de los terremotos en el futuro. Con este propósito, se realiza un análisis que evalúa el riesgo sísmico en cada localidad, permitiendo así una mejor preparación ante posibles desastres naturales.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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