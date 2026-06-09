- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Islandia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Temblor en Perú HOY, martes 9 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según reporte de IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) divulgará hoy, martes 9 de junio, un informe clave acerca de los sismos registrados en el país. ¿Se registró un temblor?
El Perú se encuentra en un monitoreo sísmico constante, debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas más activas en términos tectónicos a nivel global. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) emite de forma continua informes sobre los sismos que ocurren en el país, asegurando así que la población esté informada sobre la actividad sísmica en su territorio. ¿Hoy, martes 9 de junio, se reportará un nuevo temblor?
PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 8 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP
Temblor en Perú hoy, 9 de junio, EN VIVO vía el IGP
Bienvenidos
Consulta el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos sismos registrados HOY, martes 9 de junio, en el país. Revisa la magnitud y el epicentro del temblor.
¿Por qué se producen los sismos en Perú?
Los sismos en Perú son el resultado de la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este constante choque de placas tectónicas genera una intensa actividad sísmica, lo que convierte al país en una de las áreas más propensas a estos fenómenos naturales a nivel global. Los especialistas subrayan que este proceso geológico es continuo e inevitable, lo que implica que la ocurrencia de sismos es una realidad con la que se debe convivir.
Estos son números de emergencia a nivel nacional
Ante cualquier emergencia provocada por un sismo u otro evento en Perú, es fundamental tener a disposición los números de ayuda. Estos contactos son esenciales para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas. Mantener esta información accesible puede marcar la diferencia en momentos de crisis, facilitando la comunicación con los servicios de emergencia y asegurando la seguridad de la población.
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- EsSalud información COVID-19: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se encuentra situado en la parte occidental de América del Sur, en una de las áreas más propensas a sismos a nivel mundial. Dada esta realidad, es fundamental comprender cómo se manifiesta esta amenaza en las diversas regiones del país. Este conocimiento facilita la creación de estrategias efectivas que reduzcan el impacto de los terremotos en el futuro. Con este propósito, se realiza un análisis que evalúa el riesgo sísmico en cada localidad, permitiendo así una mejor preparación ante posibles desastres naturales.
- 1
Inició gran renovación de la avenida más extensa de Lima: se mejorará el tránsito y reducirá tiempo de viaje
- 2
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos al 94.886 % de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
- 3
Municipalidad de Puente Piedra anuncia buena noticia: recupera y ordena espacios públicos en favor de vecinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90