Temblor HOY, jueves 11 de junio de 2026, EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú según el IGP

El monitoreo de los sismos en el Perú continúa siendo clave para la población debido a la constante actividad sísmica del país. En el reporte más reciente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se recuerda la importancia de mantenerse informado ante cualquier movimiento telúrico, así como de identificar correctamente el epicentro, la magnitud y la profundidad de cada evento. En esta cobertura informativa, te explicamos lo último sobre el temblor en el Perú hoy, además del contexto sísmico nacional y sus principales implicancias.

Temblor HOY, 11 de junio, en Perú vía el IGP EN VIVO 09:03 Bienvenidos Revisa EN VIVO el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con los sismos de HOY, 11 de junio, en Perú y entérate de la magnitud y el epicentro del último temblor.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Perú hoy según el IGP?

De acuerdo con el monitoreo del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro de los sismos registrados se determina mediante una red de estaciones distribuidas a nivel nacional. Esta información se publica de forma inmediata para que la ciudadanía conozca con precisión el punto de origen del movimiento sísmico. Estos reportes permiten entender mejor el comportamiento sísmico del país y su impacto potencial en zonas urbanas y rurales.

Cinturón de Fuego del Pacífico y actividad sísmica en Perú

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región geológica donde interactúan varias placas tectónicas. En esta zona ocurre más del 80 % de los sismos del mundo debido a la constante fricción entre placas, lo que genera la liberación de energía en forma de movimientos telúricos. Esta franja sísmica también concentra una gran cantidad de volcanes activos y abarca aproximadamente 40 000 kilómetros en forma de herradura.

¿Qué es un sismo y por qué ocurre en Perú?

Un sismo se produce por la ruptura repentina de rocas en el subsuelo, lo que genera la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Este proceso ocurre de manera natural en zonas de alta actividad tectónica como el Perú. El especialista Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, ha sido claro respecto a la posibilidad de anticipar estos eventos. En sus palabras: "Eso es imposible de saber".

Con ello, el experto explica que no es posible predecir con exactitud un sismo en cuanto a fecha, hora y magnitud. Sin embargo, sí se puede trabajar en el pronóstico sísmico, que permite estimar zonas de mayor riesgo y posibles escenarios de impacto.