BCP anuncia cambio de horario para el 2026: atención en agencias se reducirá a nivel nacional
¡Atención, clientes! El Banco de Crédito del Perú emitió un comunicado informando sobre la modificación de horario de atención para el siguiente año 2026.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) es una las entidades financieras más importantes del país y que acumula miles de usuarios a nivel nacional, mismos que deben estar atentos al reciente comunicado que se emitió. La compañía informó que en 2026 se modificará el horario de atención.
"Del 3 de enero al 3 de abril de 2026, nuestras agencias BCP modificarán su horario de atención de los días sábados de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.", precisó el BCP mediante sus redes sociales.
BCP informa cambio de horario para el 2026.
Por otro lado, agregó que desde el 4 de abril se retornarán al horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Con esta información se concluye que durante la época de verano en el Perú, se reducirá el tiempo de atención de manera presencial, esto se debería a las fuertes temperaturas que se podría generar dentro de las sedes del BCP.
¿Cuál es el horario de atención del BCP?
El horario de atención general en las agencias del BCP en Perú es de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 06:00 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.
La plataforma digital permite realizar operaciones de lunes a domingo de 09:00 a.m. a 08:00 p.m., mientras que la banca por teléfono (01 311-9898) opera de lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.
- Agencias: El horario de lunes a viernes es de 9 a.m. a 6 p.m. y sábados hasta la 1 p.m.
- Plataforma Digital (agencia): Disponible de lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. para trámites de tarjetas, cuentas y token.
- Banca por Teléfono: De lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m.
- Cajeros Automáticos: Funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana.
- Telecrédito (Empresas): Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
