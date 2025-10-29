Yape y BCP se cayeron HOY: usuarios reportan fallas al ingresar a la aplicación móvil

El Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape, presentaron fallos este miércoles 29 de octubre y diversos usuarios, en redes sociales, informaron que tenían inconvenientes al momento de ingresar a las plataformas móviles. Sin embargo, rápidamente se restauró el sistema y ya funciona con normalidad.

"Estamos presentando inconvenientes para acceder a nuestra Banca Móvil. Nuestro equipo ya está trabajando para resolverlo lo antes posible. Nuestros otros canales están operando con normalidad. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos tu comprensión.", informó BCP mediante un comunicado en redes.

BCP informa situación sobre su Banca Móvil y prontitud en la solución.

Luego de algunos minutos, la popular entidad financiera informó que el funcionamiento del sistema de su Banca Móvil se instauró, por lo que los clientes pueden ingresar sin mayor inconveniente. Se calcula que este problema con la plataforma habría durado aproximadamente entre 30 y 45 minutos.

"¡Gracias por su paciencia! Nuestro aplicativo Banca Móvil ya se encuentra funcionando con normalidad. Pedimos disculpas por los inconvenientes y las molestias ocasionadas. Seguimos trabajando para brindarles la mejor experiencia.", señalaron en otro comunicado al público.

¿Qué hacer si la Banca Móvil del BCP cae?

Si la Banca Móvil del BCP se cae nuevamente o presenta fallas al momento de realizar transacciones, lo recomendable es mantener la calma y seguir estos pasos:

Verifica primero si el problema es general revisando las redes oficiales del BCP o portales de noticias.

Si se confirma la caída, evita realizar operaciones repetidas para no generar cargos duplicados.

Mientras tanto, te sugerimos que puedas usar otros canales del banco, como la Banca por Internet, agentes BCP, cajeros automáticos, o acudir a una agencia cercana si la operación es urgente. Recuerda que puedes esperar unos minutos y volver a intentar el ingreso, ya que estas interrupciones suelen ser temporales.