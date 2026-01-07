- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Athletic
- Marathón vs. Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 8 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este jueves 8 de enero. Tenemos grandes duelos en la Premier League, Serie A y Supercopa de España.
Este jueves 8 de enero continúa la programación de los partidos más importantes en los grandes torneos de Europa. En España y Francia tenemos Supercopa. Por un lado, juegan el Real Madrid vs Atlético, mientras que al otro lado se enfrentan el PSG vs Marsella. Además, hay duelos interesantes en la Serie A y la Premier League.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Arsenal vs Liverpool
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Cremonese vs Cagliari
|Disney+, Claro TV+
|14:45
|Milan vs Genoa
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy en Super Copa de Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|PSG vs Marsella
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Supercopa de España
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Atlético Madrid vs Real Madrid
|América TV, América TVGO, Movistar
Partidos de hoy en Pro League Saudita
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:55
|Al Hilal vs Al Hazm
|Canal GOAT
|12:30
|Al Nassr vs Al Quadisiya
|SporTV, Zapping
|12:30
|Al Najma vs Al Ittifaq
|-
Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90