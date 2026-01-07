0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 8 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este jueves 8 de enero. Tenemos grandes duelos en la Premier League, Serie A y Supercopa de España.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 8 de enero
Programación de partidos en vivo para este jueves 8 de enero | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este jueves 8 de enero continúa la programación de los partidos más importantes en los grandes torneos de Europa. En España y Francia tenemos Supercopa. Por un lado, juegan el Real Madrid vs Atlético, mientras que al otro lado se enfrentan el PSG vs Marsella. Además, hay duelos interesantes en la Serie A y la Premier League.

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán cara a cara por la Supercopa de España.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por Supercopa de España

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Arsenal vs LiverpoolESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Cremonese vs CagliariDisney+, Claro TV+
14:45Milan vs GenoaESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Super Copa de Francia

HORARIOPARTIDOSTV
13:00PSG vs MarsellaESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Supercopa de España

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Atlético Madrid vs Real MadridAmérica TV, América TVGO, Movistar

Partidos de hoy en Pro League Saudita

HORARIOPARTIDOSTV
9:55Al Hilal vs Al HazmCanal GOAT
12:30Al Nassr vs Al Quadisiya SporTV, Zapping
12:30Al Najma vs Al Ittifaq-

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por Supercopa de España

  2. ¿Velazco lo logró? Joao Grimaldo estampó su firma y se revela el millonario precio que pagaron

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano