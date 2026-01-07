Partidos de hoy EN VIVO, jueves 8 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Este jueves 8 de enero continúa la programación de los partidos más importantes en los grandes torneos de Europa. En España y Francia tenemos Supercopa. Por un lado, juegan el Real Madrid vs Atlético, mientras que al otro lado se enfrentan el PSG vs Marsella. Además, hay duelos interesantes en la Serie A y la Premier League.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Arsenal vs Liverpool ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Cremonese vs Cagliari Disney+, Claro TV+ 14:45 Milan vs Genoa ESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Super Copa de Francia

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 PSG vs Marsella ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Supercopa de España

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Atlético Madrid vs Real Madrid América TV, América TVGO, Movistar

Partidos de hoy en Pro League Saudita

HORARIO PARTIDOS TV 9:55 Al Hilal vs Al Hazm Canal GOAT 12:30 Al Nassr vs Al Quadisiya SporTV, Zapping 12:30 Al Najma vs Al Ittifaq -

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.