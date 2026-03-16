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Falleció reconocido narrador de fútbol a los 78 años tras problemas de salud

Icónico relator de fútbol de reconocidos medios perdió la vida a los 78 años de edad tras luchar ante una fuerte enfermedad.

Luis Blancas
Falleció icónico narrador de fútbol de reconocido medio tras problemas de salud
Falleció icónico narrador de fútbol de reconocido medio tras problemas de salud | Foto: x
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El fútbol argentino está de luto luego de confirmarse el fallecimiento del periodista Marcelo Araujo a los 78 años de edad, tras luchar contra una dura enfermedad derivada de una neumonía y permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

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Falleció icónico narrador de fútbol de reconocido medio tras problemas de salud

Fernando Pacini de Radio La Red de Argentina informó al público amante del fútbol que Araujo falleció en la madrugada del lunes 16 de marzo. "Lamentablemente, a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo", mencionó quien era su compañero y comentarista cuando ambos trabajaban en la TV Pública.

Falleció Marcelo Araujo, icónico narrador de fútbol argentino tras problemas de salud

Falleció Marcelo Araujo, icónico narrador de fútbol argentino tras problemas de salud

El fallecimiento de Marcelo Araujo se produjo después de que en los últimos años de su vida no contara con movilidad propia tras haber sido sometido a una traqueotomía para poder respirar.

La familia del reconocido periodista informó a la opinión pública que no habrá velorio y que será cremado el martes 17 de marzo en Chacaritas.

¿Quién fue Marcelo Araujo, legendario narrador de fútbol argentino que falleció tras problemas de salud?

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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