Tras rumores con César Inga: Racing presentó a su flamante incorporación: "Mayor de los éxitos"

César Inga está en órbita del fútbol argentino, siendo Racing Club de Avellaneda uno de los equipos que se interesa en el polifuncional jugador de la selección peruana y Universitario de Deportes. Sin embargo, no es el único club con ese nombre que presenta fichajes, ya que Racing Club de Córdoba anunció oficialmente una nueva incorporación.

¿Será Inga? Club Atlético Racing presentó a su nuevo fichaje: "Mayor de los éxitos"

A través de sus redes sociales, el también llamado Racing de Nueva Italia hizo oficial la contratación de Pablo Fornasari como nuevo entrenador para la campaña 2026.

"¡Bienvenido, Pablo! Te deseamos el mayor de los éxitos", se puede leer en X (antes Twitter), junto a un video donde se puede ver al flamante DT firmando el contrato y dando sus primeras declaraciones ante la prensa.

Fornasari llega a Racing de Córdoba proveniente de Central Norte de Salta para jugar en la segunda división de Argentina, también conocida como Primera Nacional.

El nuevo entrenador tiene como objetivo principal competir por cosas importantes y tiene la total intención de armar un equipo que compita durante toda la temporada 2026 y lograr el ansiado ascenso a la Liga Profesional Argentina o Primera División.

Es importante mencionar los resultados de Pablo Fornasari en su antigua gestión como técnico en Central Norte de Salta. En el club mencionado logró 7 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Lamentablemente, el equipo terminó en el puesto 15° de la zona B de la Primera Nacional.

Uno de sus puestos más destacados durante su etapa de entrenador fue ser asistente técnico de Diego Dabove en Banfield, Huracán e Instituto de Argentina.