Nolberto Solano dio fuerte calificativo a César Inga tras rendimiento en Universitario: "Es un..."

Nolberto Solano, exfutbolista de la selección peruana, opinó sobre César Inga en una entrevista con Líbero. El rotundo comentario de 'Ñol' sorprenderá a todos los hinchas de Universitario.

Luis Blancas
Nolberto Solano dio rotunda opinión sobre César Inga
Nolberto Solano dio rotunda opinión sobre César Inga | Composición: Líbero
Nolberto Solano es uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano por su amplia experiencia internacional y su paso por la selección peruana. En una entrevista con Líbero, no se reservó nada y calificó de manera contundente al jugador de Universitario de Deportes, César Inga.

Inga interesa en Racing de Argentina.

Nolberto Solano dio rotunda opinión sobre César Inga

En la conversación con los periodistas Mauricio Ubillús y Gonzalo Menéndez, Solano fue consultado acerca de los nuevos jugadores que están siendo convocados a la selección de Perú en medio del recambio generacional.

Nolberto Solano tiene una opinión sobre los futbolistas no consolidados en su equipo, como es el caso de César Inga, de quien cree que todavía no se ha ganado un puesto y que, por alguna razón, no es titular en Universitario.

Video: Líbero

"Sobre Inga, más allá de lo que se dice y se comenta, no es un mal jugador, pero ¿por qué no es titular indiscutible en Universitario? Algo debe faltarle. Marcó un golazo con la selección y ya muchos creen que debería jugar en el Real Madrid. Hay que tener mesura", afirmó.

Solano dio fuerte comentario sobre los nuevos jugadores de la selección peruana

Si bien 'Ñol' cree que los futbolistas con raíces peruanas pueden reforzar a la Bicolor y hacer que el país sea más competitivo, no todos los jugadores que han sido convocados deberían estar, ya que estar en la reserva no es garantía para ser llamado.

"No nos ilusionemos con estos chicos que juegan en segunda de Alemania. El hecho de que jueguen en las divisiones menores del Borussia Dortmund no implica que deban venir a la selección. Tampoco debemos asumir que el hecho de que un chico haya pasado por las divisiones menores del Bayern te garantice algo. Un jugador debe consolidarse en la profesión y jugar en la primera división", afirmó en primera instancia.

Asimismo, pide a los periodistas tener mesura con el jugador talentoso, ya que cree que diversos hinchas ya quieren vender al defensa polifuncional a equipos como el Real Madrid, simplemente por haber marcado un golazo con la selección nacional.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

