Alineaciones Perú vs Chile: el sorpresivo once de Barreto para ganar en el 'Clásico del Pacífico'

La selección peruana termina la temporada 2025 jugando su último partido amistoso internacional por fecha FIFA. Su rival será Chile, en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' en el estadio Fisht de Sochi. Para este compromiso, la Bicolor tuvo una mejor preparación con respecto al empate frente a Rusia, por lo que Manuel Barreto alista a un once con varias novedades para cerrar el año con una victoria.

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Prettel, Piero Quispe (Jairo Concha), Jesús Castillo; Kenji Cabrera, Jhonny Vidales, Álex Valera.

La selección peruana tendrá algunas novedades en su once ante Chile. Foto: FPF

Perú tendrá una durísima prueba en tierras rusas, donde cerrará su participación en un 2025 muy turbulento y sin los éxitos deportivos esperados. Barreto y su comando técnico tiene en mente darle minutos a nuevos nombres y así lo hizo conocer a la hora de armar la alineación titular en el más reciente entrenamiento.

Pedro Gallese se mantendrá en la portería, mientras que la primera novedad es la inclusión de Fabio Gruber como titular, quien compartirá zaga defensiva con Renzo Garcés. César Inga volverá a su puesto natural de lateral, pero por banda derecha. En el mediocampo, Jesús Pretell tendrá la oportunidad de arrancar en la primera línea de volantes y la única duda es la presencia de Jairo Concha o Piero Quispe.

Como ya se había anticipado días previos, Álex Valera será el encargado de pilotar el ataque de la Blanquirroja y estará acompañado de dos futbolistas que tuvieron poca participación ante Rusia: Kenji Cabrea y Jhonny Vidales, quien es la segunda gran sorpresa para el compromiso con el combinado austral.

Posible alineación de Chile

Lawrence Vigouroux; Benjamin Kuscevic, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Fabián Hormazábal; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Cepeda, Ben Brereton.

Chile buscará cerrar el 2025 ganándole a Perú y obtener su tercer triunfo consecutivo. Foto: ANFP

Chile llega más motivado que la selección peruana porque el sábado pasado consiguió su segundo triunfo consecutivo tras ganarle a Rusia por 2-0 con tantos de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, quien en dos compromisos con la 'Roja' desde su vuelta ha anotado. Justamente, el delantero de Derby County será la principal arma en ataque de la 'Roja'.

La única ausencia confirmada será la de Francisco Sierralta por lesión muscular. Por su parte, Darío Osorio se mantendría en el once y Lucas Cepeda ingresará en reemplazo de Javier Altamirano. Asimismo, el DT Nicolás Córdova cambiaría de esquema táctico y volvería a jugar con línea de cuatro defensores.