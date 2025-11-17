- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿Qué canal transmite Perú vs Chile EN VIVO? Dónde ver amistoso internacional
Se viene un nuevo amistoso entre Perú vs. Chile. Repasa en qué canales y plataformas de streaming puedes ver el 'Clásico del Pacífico'.
Perú y Chile se enfrentan este martes 18 de noviembre, en partido amistoso internacional que desarrollará en el estadio Olímpico de Sochi. Repasa en qué canal puedes ver esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico', esta vez en tierras rusas.
PUEDES VER: La emotiva despedida de GOLPERU de la transmisión de los partidos de Liga 1: "Con el corazón..."
¿Qué canal transmite Perú vs Chile?
Puedes ver el partido en territorio peruano a través de los siguiente canales: Movistar Deportes, América Televisión y ATV, estos dos últimos en señal abierta. Asimismo, en Chile puedes verlo por Chilevisión y la señal de ESPN.
¿Dónde ver Perú vs Chile ONLINE?
El encuentro entre Perú vs Chile se puede ver a través de la plataforma Movistar Play en Perú, mientras que para Chile puedes seguirlo por la Disney Plus.
Perú vs Chile: previa del partido
Recordemos que será el segundo 'Clásico del Pácifico' que disputen este año. El pasado 10 de octubre, Chile se impuso 2-1 a Perú en duelo amistoso que se llevó a cabo en Santiago.
Cabe señalar que ambas selecciones han enfrentado a Rusia: el cuadro dirigido por Manuel Barreto igualó 1-1, mientras la 'Roja' pudo vencer al elenco eslavo por 2-0.
Chile derrotó 2-1 a Perú en octubre de este año.
La idea de estos combinados sudamericanos es comenzar un nuevo proceso con miras al Mundial 2030, esto tras no poder clasificar a la edición del 2026 de la máxima fiesta del fútbol.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90