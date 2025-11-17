¿Qué canal transmite Perú vs Chile EN VIVO? Dónde ver amistoso internacional

Perú y Chile se enfrentan este martes 18 de noviembre, en partido amistoso internacional que desarrollará en el estadio Olímpico de Sochi. Repasa en qué canal puedes ver esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico', esta vez en tierras rusas.

¿Qué canal transmite Perú vs Chile?

Puedes ver el partido en territorio peruano a través de los siguiente canales: Movistar Deportes, América Televisión y ATV, estos dos últimos en señal abierta. Asimismo, en Chile puedes verlo por Chilevisión y la señal de ESPN.

¿Dónde ver Perú vs Chile ONLINE?

El encuentro entre Perú vs Chile se puede ver a través de la plataforma Movistar Play en Perú, mientras que para Chile puedes seguirlo por la Disney Plus.

Perú vs Chile: previa del partido

Recordemos que será el segundo 'Clásico del Pácifico' que disputen este año. El pasado 10 de octubre, Chile se impuso 2-1 a Perú en duelo amistoso que se llevó a cabo en Santiago.

Cabe señalar que ambas selecciones han enfrentado a Rusia: el cuadro dirigido por Manuel Barreto igualó 1-1, mientras la 'Roja' pudo vencer al elenco eslavo por 2-0.

Chile derrotó 2-1 a Perú en octubre de este año.

La idea de estos combinados sudamericanos es comenzar un nuevo proceso con miras al Mundial 2030, esto tras no poder clasificar a la edición del 2026 de la máxima fiesta del fútbol.