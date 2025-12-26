Alianza Lima quiere romper el mercado y apunta a fichar a futbolista europeo para el 2026

Para el 2026, el objetivo principal de Alianza Lima es ser campeón de la Liga 1 y también apunta a llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello, su área de fútbol quiere conformar un plantel competitivo con miras a la próxima temporada y el nombre de un jugador nacido en Europa ha entrado al radar en tienda blanquiazul.

Se trata de Jean Pierre Rhyner, jugador nacido en Suiza y que ha militado en diferentes ligas del viejo continente, pero que también cuenta con nacionalidad peruana, por lo que no ocuparía plaza de extranjero.

De acuerdo de información que maneja la edición impresa de Líbero, el defensor central ha sido ofrecido a tienda blanquiazul, donde evalúan su incorporación, esto para utilizar ese el último cupo internacional en un refuerzo para la ofensiva, ya sea para un volante o extremo.

Jean Pierre Rhyner juega actualmente en Vizela de Portugal.

Lo cierto es que Rhyner tiene contrato con Vizela de Portugal hasta 2027 y es habitual titular en la Segunda División del balompié lusitano, por lo que no sería una operación fácil en caso se confirme el interés.

Jean Pierre Rhyner confesó ser hincha de Alianza Lima

En 2018, durante una entrevista con ESPN, Jean Pierre Rhyner confesó que tiene mucha afinidad por Alianza Lima, esto por influencia de su familia.

"En Europa hace mucho tiempo que soy hincha del Real Madrid y, pues bueno aquí que lo ven bien (muestra una camiseta). En Perú soy de Alianza Lima. Todo empezó por la familia en Perú que me habló bastante de Alianza”, dijo el zaguero.

Jean Pierre Rhyner: trayectoria

Grasshopper (Suiza)

FC Schaffhausen (Suiza)

Cádiz (España)

FC Cartagena (España)

FC Emmen (Países Bajos)

Vizela (Portugal)

Alianza Lima busca un defensor central

Recordemos que en los últimos días se reveló que Alianza Lima quiere sí o sí contratar un zaguero central y dos nombres han sonado con fuerza: el chileno Nicolás Díaz y Javier Méndez, defensor uruguayo. En caso alguna de esta opciones se concrete, los victorianos no podrían fichar a otro extranjero.