Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: fixture de partidos y rivales

El año pasado, Sporting Cristal quedó como Perú 3 y en este inicio de 2026 tuvo que recorrer un camino complicado para instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese a tener un presente irregular en el Torneo Apertura de la Liga 1, los ‘Celestes’ ven con ilusión su participación en una nueva edición de este torneo internacional.

Tras superar a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela, el club rimense quedó en el bombo 4 y tiene muchas posibilidades de enfrentar a rivales conocidos: Universitario de Deportes o Cusco FC. Lo que sí es un hecho es que los ‘Bajopontinos’ evitarán a duros equipos de Sudamérica como Barcelona SC o Independiente Medellín por estar en la misma zona previo al sorteo.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario de Deportes

Bombo 3

Junior de Barranquilla

U. Católica de Chile

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

Deportivo La Guaira

Cusco FC

Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Barcelona SC

Sporting Cristal

Deportes Tolima

Independiente Medellín

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Grupo Por confirmar Por confirmar Por confirmar Sporting Cristal (Perú)

Fixture de partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Partido 1: Por confirmar

Partido 2: Por confirmar

Partido 3: Por confirmar

Partido 4: Por confirmar

Partido 5: Por confirmar

Partido 6: Por confirmar

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal conocerá a sus próximos rivales, se realizará este jueves 19 de marzo a las 18:00 horas de Perú en la sede de la Conmebol, que está ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay.