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Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: fixture de partidos y rivales
Sporting Cristal, tras superar las fases 2 y 3 de la Copa Libertadores 2026, conocerá este jueves qué grupo integrará al estar ubicado en el bombo 4.
El año pasado, Sporting Cristal quedó como Perú 3 y en este inicio de 2026 tuvo que recorrer un camino complicado para instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese a tener un presente irregular en el Torneo Apertura de la Liga 1, los ‘Celestes’ ven con ilusión su participación en una nueva edición de este torneo internacional.
PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores EN VIVO: hora, canal y dónde ver fase de grupos con Universitario, Cristal y Cusco
Tras superar a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela, el club rimense quedó en el bombo 4 y tiene muchas posibilidades de enfrentar a rivales conocidos: Universitario de Deportes o Cusco FC. Lo que sí es un hecho es que los ‘Bajopontinos’ evitarán a duros equipos de Sudamérica como Barcelona SC o Independiente Medellín por estar en la misma zona previo al sorteo.
Bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Peñarol
- Nacional
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Bombo 2
- Libertad
- Estudiantes de La Plata
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario de Deportes
Bombo 3
- Junior de Barranquilla
- U. Católica de Chile
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo
- Deportivo La Guaira
- Cusco FC
Bombo 4
- Universidad Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Barcelona SC
- Sporting Cristal
- Deportes Tolima
- Independiente Medellín
Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026
|Grupo
|Por confirmar
|Por confirmar
|Por confirmar
|Sporting Cristal (Perú)
Fixture de partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026
- Partido 1: Por confirmar
- Partido 2: Por confirmar
- Partido 3: Por confirmar
- Partido 4: Por confirmar
- Partido 5: Por confirmar
- Partido 6: Por confirmar
¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal conocerá a sus próximos rivales, se realizará este jueves 19 de marzo a las 18:00 horas de Perú en la sede de la Conmebol, que está ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay.
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