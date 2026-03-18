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Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: fixture de partidos y rivales

Sporting Cristal, tras superar las fases 2 y 3 de la Copa Libertadores 2026, conocerá este jueves qué grupo integrará al estar ubicado en el bombo 4.

Jostein Canales
Sporting Cristal afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar etapas preliminares.
Sporting Cristal afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar etapas preliminares. | Foto: Club Sporting Cristal
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El año pasado, Sporting Cristal quedó como Perú 3 y en este inicio de 2026 tuvo que recorrer un camino complicado para instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese a tener un presente irregular en el Torneo Apertura de la Liga 1, los ‘Celestes’ ven con ilusión su participación en una nueva edición de este torneo internacional.

Este jueves 19 de marzo se realizará el sorteo de la Copa Libertadores 2026

PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores EN VIVO: hora, canal y dónde ver fase de grupos con Universitario, Cristal y Cusco

Tras superar a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela, el club rimense quedó en el bombo 4 y tiene muchas posibilidades de enfrentar a rivales conocidos: Universitario de Deportes o Cusco FC. Lo que sí es un hecho es que los ‘Bajopontinos’ evitarán a duros equipos de Sudamérica como Barcelona SC o Independiente Medellín por estar en la misma zona previo al sorteo.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Boca Juniors
  • Peñarol
  • Nacional
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Libertad
  • Estudiantes de La Plata
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario de Deportes

Bombo 3

  • Junior de Barranquilla
  • U. Católica de Chile
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco FC

Bombo 4

  • Universidad Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Barcelona SC
  • Sporting Cristal
  • Deportes Tolima
  • Independiente Medellín

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Grupo
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Sporting Cristal (Perú)

Fixture de partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

  • Partido 1: Por confirmar
  • Partido 2: Por confirmar
  • Partido 3: Por confirmar
  • Partido 4: Por confirmar
  • Partido 5: Por confirmar
  • Partido 6: Por confirmar

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal conocerá a sus próximos rivales, se realizará este jueves 19 de marzo a las 18:00 horas de Perú en la sede de la Conmebol, que está ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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