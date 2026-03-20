Sporting Cristal vs Chankas EN VIVO por Liga 1 2026: hora, alineación, canal y apuestas

Sporting Cristal vs. Los Chankas juegan este sábado 21 de marzo en el Estadio Los Chankas, Andahuaylas, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El horario del partido, clave en la disputa por el primer lugar del campeonato, es a las 3.30 p. m. y contará con la transmisión en vivo de L1 MAX.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal recuperó el paso tras un inicio desfavorable en la Liga 1, pero está lejos del primer puesto (a seis puntos). Por esa razón, el partido ante Los Chankas es clave para recortar distancia y no complicar sus aspiraciones por el título del Apertura.

La excelente noticia para el ‘Pueblo Celeste’ es la presencia de Luis Abram en la lista de convocados. El defensor se recuperó de su lesión y está en óptimas condiciones físicas para empezar a sumar minutos y volver al once titular.

Sporting Cristal derrotó a Sport Boys y sigue en la pelea por el Apertura. Foto: ITEA Sport

El central puntualizó que el equipo está mentalizado en sumar en Andahuaylas para no alejarse de los primeros puestos en la tabla y aseguró que su lesión ya es un tema del pasado.

“Ya estoy al 100%, me encuentro bien, a disposición de Paulo y apoyando a los compañeros. Venimos sumando puntos en la tabla y debemos seguir con la misma mentalidad”, indicó el jugador de 30 años.

¿Cómo llegan los Chankas?

Los Chankas, junto a Alianza Lima, son los únicos equipos invictos en el Torneo Apertura y líderes del campeonato. Los ‘Guerreros de Andahuaylas’ saben aprovechar las cualidades de su localía y cuentan con experimentados jugadores que pueden cambiar la historia del partido.

Si bien el objetivo del equipo es lograr la clasificación a un torneo internacional, saben que cuentan con las armas para ser la revelación del campeonato. Por ello, aseguran que lo mejor es ir paso a paso.

Los Chankas son líderes del Apertura y están invictos en el Apertura.

“Estamos haciendo un gran trabajo y lo más importante es no perder la humildad para mantenernos ahí y seguir sacando buenos resultados”, contó el jugador Franco Torres en Radio Ovación.

Torres resaltó la jerarquía de Sporting Cristal en el fútbol peruano, advirtió que estudiaron al conjunto celeste. Además, restó importancia a la posición de su rival de turno en la tabla de posiciones.

“Sabemos que Cristal es un gran rival, es un equipo grande de Perú y le tenemos respeto como a todos; me gustaría jugar ese partido y después mirar la tabla”, contó.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Los Chankas?

País Horarios Perú, Colombia y Ecuador 3:30 p. m. México 2:30 p. m. Venezuela y Bolivia 4:30 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 5:30 p. m. España 9:30 p.m. Estados Unidos (Chicago) 3:30 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas?

El partido entre Los Chankas vs. Sporting Cristal, por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, será transmitido EN VIVO por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que lo encuentras en los operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

Sporting Cristal vs. Los Chankas: posible alineación

Sporting Cristal vs. Los Chankas: historial

Oficialmente, Sporting Cristal y Los Chankas se midieron en cuatro ocasiones.

Victorias de Sporting Cristal: 1

Victorias de Los Chankas: 2

Empates: 1

Sporting Cristal vs. Los Chankas: entradas

Norte: 70 soles

Oriente: 90 soles

Occidente: 100 soles

Niños (de 5 a 12 años): 20 soles

Sporting Cristal vs. Los Chankas: últimos partidos

26.10.25 | Sporting Cristal 0-1 Los Chankas

21.06.25 | Los Chankas 3-1 Sporting Cristal

31.07.24 | Los Chankas 3-3 Sporting Cristal

15.02.24 | Sporting Cristal 4-1 Los Chankas

Sporting Cristal vs. Los Chankas: Pronóstico

Apuestas Los Chankas Empate Sporting Cristal Betsson 2.62 3.30 2.58 Betano 2.62 3.30 2.65 Bet365 2.63 3.20 2.63 1xBet 2.57 3.30 2.58 CoolBet 2.70 3.25 2.55 DoradoBet 2.66 3.40 2.75

Para las principales casas de apuestas, el partido entre Sporting Cristal y Los Chankas es parejo. Un empate es un resultado probable.