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Quintero anotó el 1-0 de Chankas vs Cristal tras terrible blooper de Leandro Sosa | L1 MAX

¡Insólito! Quintero anotó el 1-0 de Chankas vs Cristal tras terrible blooper de Leandro Sosa

¡Autuori no lo puede creer! Leandro Sosa cometió insólito error intentando jugar con Diego Enríquez y Jarlín Quintero aprovechó para convertir el 1-0 de Los Chankas vs Sporting Cristal en Andahuaylas.

Angel Curo
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