¡Sorpresa! Maxloren Castro y Piero Cari fueron convocados con la selección peruana para amistosos
¡Se pondrán la 'Bicolor'! Maxloren Castro y Piero Cari acaban de ser convocados para disputar los próximos amistosos con la selección peruana, donde buscarán destacar.
La selección peruana se alista para poder afrontar sus próximos amistosos internacionales por la fecha FIFA de marzo. La 'Bicolor' no pasa por su mejor momento, por lo que los hinchas esperan iniciar este nuevo proceso con un triunfo. En medio de la expectativa, se confirmó la convocatoria de Maxloren Castro y Piero Cari, jugadores de Sporting Cristal y Alianza Lima.
Maxloren Castro y Piero Cari fueron convocados con la selección peruana
Recientemente, la FPF hizo oficial la convocatoria de Maxloren Castro y Piero Cari, quienes volverán a tener rodaje internacional en los amistosos de marzo. Sin embargo, es importante precisar que no se trata de la selección peruana absoluta dirigida por Mano Menezes, sino de la categoría Sub-20, que también tendrá actividad internacional.
El equipo comandado por el DT Thiago Kosloski se encuentra en un microciclo de preparación de cara a los próximos amistosos que disputará ante el eterno rival: la selección chilena. Por ello, ya se oficializó la nómina de convocados, donde Castro y Cari destacan como los nombres más reconocidos.
FPF hizo oficial la convocatoria de la Sub-20 con la presencia de Maxloren Castro y Piero Cari.
Maxloren Castro viene siendo uno de los jugadores con mayor cantidad de minutos en Sporting Cristal y fue clave en la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un gol, por lo que esta convocatoria representa un premio a su rendimiento.
Por su parte, el presente de Piero Cari es más irregular, ya que ha sumado pocos minutos en Alianza Lima, quedando relegado al banco de suplentes por decisión de Pablo Guede. No obstante, esto no le quita su condición de uno de los futbolistas más talentosos de su categoría, por lo que buscará revertir su situación y ganar continuidad con la ‘Bicolor’.
¿Cuándo juegan Perú vs Chile Sub-20 por amistoso internacional?
Los partidos amistosos de la selección peruana Sub-20 ante Chile se desarrollarán este 29 y 31 de marzo en territorio chileno. El primer partido se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua, mientras que la revancha será en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.
