Alineaciones Alianza Lima vs Juan Pablo II: el imponente once de Guede para ser líder del Apertura

Alianza Lima se enfrenta ante Juan Pablo II este sábado 21 de marzo en el Estadio de Matute. Los blanquiazules siguen invictos en el Torneo Apertura 2026 y necesita de una victoria para ser el líder en solitario, mientras que el elenco de Christian Cueva también busca sumar para escalar a la parte alta de la tabla. Conoce las alineaciones que preparan ambos elencos.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Jesús Castillo, Esteban Pavéz, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Pablo Guede es consciente de que no tiene margen de error en la temporada, sobre todo en medio de las críticas y los rumores que lo vinculan con San Lorenzo. Por ello, el DT de Alianza Lima alista su mejor oncena con el objetivo de asegurar los tres puntos en casa. En el arco se mantendrá firme Alejandro Duarte, quien viene mostrando un rendimiento destacado.

En defensa, el equipo sufrirá la baja de Renzo Garcés por lesión, por lo que Gianfranco Chávez será su reemplazante y hará dupla con Antoni en la zaga central. Por las bandas, estarán Luis Advíncula y Huamán.

Alianza Lima busca sumar una nueva victoria y seguir invicto en la Liga 1.

Otra ausencia sensible será la de Fernando Gaibor, pieza clave en el mediocampo. En su lugar ingresará Jesús Castillo, quien conformará la doble contención junto al chileno Esteban Pavez. Más adelante, Jairo Vélez será el encargado de generar juego, rol en el que se ha consolidado como pieza fundamental.

En ataque, no se esperan mayores modificaciones: Paolo Guerrero se mantendrá como principal referencia en el área, mientras que Eryc Castillo y Quevedo ocuparán los extremos, con la misión de desequilibrar y romper las líneas defensivas rivales.

Alineación de Juan Pablo II

Matías Vega; Jair Toledo, Martín Peralta, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Adriano Espinoza; Martin Alaniz, Christian Flores, Jack Durán, Christian Cueva y Maximiliano Jaumbeltz.

Por su parte, Juan Pablo II llegará a Matute con el objetivo de dar el gran golpe y vencer a uno de los candidatos al título. El elenco comandado por el DT Marcelo Zuleta ha sostenido un rendimiento aceptable en este inicio de campeonato manteniéndose en la zona media de la tabla con 10 puntos.

Juan Pablo II ha sumado tres victorias en sus últimos cinco partidos.

El cuadro de Chongoyape cuenta con grandes figuras en su plantel como los futbolistas Paolo Fuentes y Aron Sánchez, quienes le darán solidez a la zaga defensiva. Sin embargo, la gran figura será Christian Cueva. ‘Aladino’ vuelve a Matute con la misión de arruinarle la fiesta a los ‘íntimos’.

Además, la presencia de Maximiliano Jaumbeltz le aporta jerarquía a su ofensiva con 4 anotaciones en su haber, siendo el máximo goleador del equipo en lo que va de la Liga 1.