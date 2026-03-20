Alianza Lima se enfrentará a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y previo al encuentro, los referentes de los distintos equipos salieron a hablar sobre el duelo. Tras llegar a Lima, Christian Cueva fue consultado de forma directa acerca de Paolo Guerrero y Luis Advíncula. Por ello, ‘Aladino’ no se guardó nada y dio un fuerte comentario.

Christian Cueva dio fuerte comentario sobre Paolo Guerrero y Luis Advíncula previo al Alianza Lima vs Juan Pablo II

Tras su llegada a Lima desde el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Cueva fue rodeado por distintos periodistas para consultarle directamente sobre qué opinión le merece el comentario de Guerrero sobre él.

Para el 10 de Juan Pablo II, el goleador de Alianza Lima son esos amigos que te regala el fútbol, ya que en la selección peruana compartieron buenos momentos.

Asimismo, Christian Cueva no solo habló de Paolo Guerrero, sino también tuvo un comentario sobre Luis Advíncula, a quien también considero un amigo del fútbol.

'Aladino' Cueva manifestó que está muy feliz de reencontrarse con Guerrero y Advíncula en el duelo que sostendrá vistiendo la camiseta de Juan Pablo II ante Alianza.

"(Sobre Paolo Guerrero) Han sido años de convivencia en la selección y nada contento. También con Luis Advíncula, así que tranquilo. Son amigos que me dio el fútbol", afirmó.

Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, recibirá a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Este encuentro está programado para disputarse el sábado 21 de marzo a las 18:30 p.m. (hora de Perú).