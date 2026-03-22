Hernán Barcos dejó un duro comentario cuando le nombraron a 'Chicho' Salas: "Sin dudas..."

Sin duda alguna uno de los máximos referentes que ha tenido Alianza Lima en las últimas décadas ha sido Hernán Barcos. El delantero argentino se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y se ganó el corazón de absolutamente toda su hinchada.

En ese sentido, el futbolista apareció en el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizaola, quienes también son dos referentes del cuadro íntimo, y sorprendió con su respuesta al ser consultado por el popular Guillermo Salas, ya que fue su entrenador durante el 2022 y parte del 2023.

Resulta que a Hernán Barcos le preguntaron quién le parece mejor entrenador, el popular ‘Chicho’ Salas o Carlos Bustos. Recordemos que con ambos directores técnicos Alianza Lima logró salir campeón de la Liga 1, por lo que fueron sumamente importantes en su estadía en La Victoria.

“Sin duda alguna Carlos Bustos”, indicó el ‘Pirata’, que ahora juega en FC Cajamarca, sorprendiendo así a muchos espectadores. Algunos esperaban que, por consideración, titubeara en su respuesta, pero el nacionalizado peruano fue totalmente contundente al elegir a su favorito.

Números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en el 2021 y desde aquel entonces disputó 189 partidos con camiseta blanquiazul. En ese lapso llegó a marcar 77 goles y realizó 29 asistencias. Incluso, le tocó hacer de portero y mantuvo su arco en cero.