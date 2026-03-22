Ex Universitario dio rotundo comentario sobre Alianza Lima previo al clásico: "Un rival..."

Alianza Lima se enfrentó a Juan Pablo II por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Después del encuentro, Christian Flores, futbolista del cuadro de Chongoyape y exjugador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre el nivel del equipo blanquiazul antes del clásico peruano que será el centro de atención en la fecha 9.

Exfutbolista de Universitario dio fuerte comentario sobre el nivel de Alianza Lima previo al clásico peruano

En la conversación con L1MAX, Flores fue entrevistado por el medio que transmite la Liga 1 y fue consultado directamente sobre el encuentro que tuvo representando a Juan Pablo II contra Alianza.

El volante del equipo de Chongoyape y exjugador de Universitario afirmó que el equipo dirigido por Pablo Guede es un contrincante muy difícil cuando juega en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Christian Flores, jugador de Juan Pablo II y exfutbolista de Universitario, calificó de fuerte el partido contra Alianza Lima previo al clásico peruano

Asimismo, Christian Flores aseguró que, a pesar de la derrota por 2-0 ante Alianza Lima, se va tranquilo porque demostró todo su potencial dentro del campo.

"Fue un partido muy duro, sabíamos que era un rival muy complicado. Vinimos a proponer, no se pudo, pero me voy tranquilo porque di todo", afirmó.

Christian Flores fue futbolista de Universitario

Christian Flores es un futbolista que se formó en las divisiones menores de Universitario y, gracias a sus virtudes deportivas, logró ascender al primer equipo, disputando 4 partidos en la Liga 1 en 2021. Sin embargo, debido a la falta de oportunidades, dejó el club para unirse a Deportivo Municipal en 2023 y actualmente su pase pertenece a Juan Pablo II.

Christian Flores fue futbolista de Universitario de Deportes

¿Cuándo es el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

El primer clásico de la Liga 1 2026 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima está programado para disputarse el sábado 4 de abril a las 8:00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura.