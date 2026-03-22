¿Para Guerrero? Mr. Peet dejó fuerte comentario pese a triunfo de Alianza: "No te olvides que..."

Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II y se metió en el primer lugar de la Liga 1 2026, compartiendo dicha posición con Los Chankas. Pese al triunfo en Matute, el conocido comentarista Mr. Peet dejó un fuerte comentario que más pareció una indirecta. Muchos creen que se refirió a Paolo Guerrero.

Como sabemos, desde el inicio de temporada uno de los mayores problemas del cuadro victoriano fue la desconcentración, sobre todo a raíz de la indisciplina en Argentina. Por ello, Peter Arévalo hizo un fuerte pedido a los referentes en tienda blanquiazul y fue totalmente efusivo.

"Los referentes, los líderes, tienen que estar enfocados en el fútbol. Esta institución, esta temporada, tiene que estar enfocado en un solo objetivo. No te distraigas, sé el estrés que genera, así que hay que enfocarnos en el fútbol, porque no te olvides que este terreno es de periodistas y analistas de aire acondicionado. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras", indicó el conocido comentarista deportivo.

Recordemos que recientemente Paolo Guerrero lanzó el estreno de su podcast MVP junto a Aldo Miyashiro. Y en su primera edición aparecieron Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes tienen un programa llamado Enfocados. A raíz de ello, Mr. Peet habría pedido no meterse en otros proyectos que no sean Alianza Lima.

Números de Paolo Guerrero en Liga 1 2026

Vale precisar que Paolo Guerrero no viene teniendo los mismos números que la temporada anterior con Alianza Lima, ya que hasta el momento solo ha marcado un total de tres anotaciones en nueve partidos, incluyendo torneo nacional e internacional. Todos los tantos fueron en la Liga 1 debido a que en Copa Libertadores no pudo convertir.