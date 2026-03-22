0
EN DIRECTO
Previa Real Madrid vs Atlético Madrid
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Pablo Guede y su gesto para que hinchas de Alianza Lima olviden que casi se va a San Lorenzo

Pablo Guede tuvo una sensacional idea para que los hinchas de Alianza Lima olviden pronto la oferta que le hizo San Lorenzo de Argentina.

Francisco Esteves
Pablo Guede y su gesto en Alianza Lima.
Pablo Guede y su gesto en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II en Matute por la fecha número 8 del Torneo Apertura, por lo que se encuentra en la cima de la Liga 1 2026 junto a Los Chankas. En medio de ello, Pablo Guede tuvo un enorme gesto con la hinchada blanquiazul para que olviden pronto que estuvo a punto de irse a San Lorenzo de Argentina en plena temporada.

Pablo Guerrero rompió su silencio y habló sobre posible salida de Guede.

PUEDES VER: Guerrero dio contundente calificativo a Pablo Guede tras quedarse en Alianza: "Esa decisión..."

Como sabemos, durante toda la semana se indicó que el DT de los íntimos tenía todo listo para marcharse a su país natal y dirigir al ‘Ciclón’. No obstante, a último momento las negociaciones dieron un giro inesperado y terminó quedándose en Matute. Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador aseguró que él fue quien rechazó la propuesta del extranjero.

Por ello, ahora quiere que la hinchada pase página pronto y fue captado realizando un noble gesto con los fanáticos de Alianza Lima. Resulta que Pablo Guede se tomó fotografías con los aficionados que estaban afuera del Estadio Alejandro Villanueva una vez culminado el duelo con Juan Pablo II por la Liga 1 2026.

De esta forma, los aficionados quedaron maravillados con el director técnico y rescataron que tuvo un buen detalle al tomarse el tiempo de posar para las fotos, ya que seguro estaba cansado y perfectamente pudo haberse ido sin prestarle atención a sus seguidores.

Pablo Guede contó que rechazó a San Lorenzo

En conferencia de prensa luego del triunfo en el Torneo Apertura, Pablo Guede indicó lo siguiente: “Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Opté por permanecer debido al compromiso mutuo con los jugadores, el cual es tremendo. En cada partido que disputamos, se evidencia la simbiosis con la afición. Creo que estamos brindándoles cada vez más motivos para su satisfacción”.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Campeón con Universitario será el reemplazo de Juan Reynoso como DT de Melgar

  2. Esteban Pavez confirma si jugará contra Universitario tras pedir su cambio ante Juan Pablo II: "Creo que..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano