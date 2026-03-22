Pablo Guede y su gesto para que hinchas de Alianza Lima olviden que casi se va a San Lorenzo

Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II en Matute por la fecha número 8 del Torneo Apertura, por lo que se encuentra en la cima de la Liga 1 2026 junto a Los Chankas. En medio de ello, Pablo Guede tuvo un enorme gesto con la hinchada blanquiazul para que olviden pronto que estuvo a punto de irse a San Lorenzo de Argentina en plena temporada.

Como sabemos, durante toda la semana se indicó que el DT de los íntimos tenía todo listo para marcharse a su país natal y dirigir al ‘Ciclón’. No obstante, a último momento las negociaciones dieron un giro inesperado y terminó quedándose en Matute. Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador aseguró que él fue quien rechazó la propuesta del extranjero.

Por ello, ahora quiere que la hinchada pase página pronto y fue captado realizando un noble gesto con los fanáticos de Alianza Lima. Resulta que Pablo Guede se tomó fotografías con los aficionados que estaban afuera del Estadio Alejandro Villanueva una vez culminado el duelo con Juan Pablo II por la Liga 1 2026.

De esta forma, los aficionados quedaron maravillados con el director técnico y rescataron que tuvo un buen detalle al tomarse el tiempo de posar para las fotos, ya que seguro estaba cansado y perfectamente pudo haberse ido sin prestarle atención a sus seguidores.

Pablo Guede contó que rechazó a San Lorenzo

En conferencia de prensa luego del triunfo en el Torneo Apertura, Pablo Guede indicó lo siguiente: “Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Opté por permanecer debido al compromiso mutuo con los jugadores, el cual es tremendo. En cada partido que disputamos, se evidencia la simbiosis con la afición. Creo que estamos brindándoles cada vez más motivos para su satisfacción”.