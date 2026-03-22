Mr. Peet revela el futuro de Federico Girotti tras no jugar con Alianza Lima: "Va a..."

Uno de los fichajes que llegó para esta temporada fue el de Federico Girotti, quien venía de jugar en Talleres de Argentina y era titular en su equipo. Por este motivo es que llama la atención las pocas oportunidades que ha tenido en Alianza Lima de Pablo Guede. Ante ello, Mr. Peet habló sobre el futuro del destacado atacante que actualmente es suplente de Paolo Guerrero.

En las 8 fechas que se jugó en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Federico Girotti ha tenido pocos minutos de juego y esto ha sido percatado por los hinchas. Se pensó que Paolo Guerrero tendría poco protagonismo con los refuerzos, pero está siendo todo lo contrario. Ahora, se supo detalles del futuro del argentino.

Mr. Peet revela el futuro de Federico Girotti en Alianza

El comentarista deportivo 'Mr. Peet', salió al frente a opinar y a aclarar que, desde su perspectiva, Federico Girotti tendrá más oportunidades en los próximos partidos. Según Peter Arévalo, el delantero “ha jugado poco y nada para juzgarlo, como lo que pasa con Ramos”.

“Yo creo que Girotti va a jugar en algún momento, es mi opinión. Es un tipo en las dos últimas temporadas en el fútbol argentino tiene más de 60 partidos. Titular en Talleres, jugó Copa Libertadores con Talleres. Un jugador titular del fútbol argentino, pasa que tiene que jugar, acumular minutos, jugar para él. Hoy debe tener la confianza que yo tendría si me dicen que tengo que ser piloto de un avión. Esa confianza la tiene que recuperar”, indicó y también hizo énfasis que el gran momento de Guerrero ha hecho que tenga pocos minutos.

(Video: Mr. Peet Channel)

La última vez que jugó Federico Girotti en Alianza Lima fue ante Melgar cuando entró al minuto 86. Miles de hinchas están pidiendo la titularidad del delantero en su posición original para poder disfrutar de su gran nivel y empezar a darle ritmo.