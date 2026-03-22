Esteban Pavez confirma si jugará contra Universitario tras pedir su cambio ante Juan Pablo II: "Creo que..."

Alianza Lima está enfocado en conseguir el título y para dar un paso firme al campeonato, será importante que consigan sumar ante Universitario de Deportes. El clásico del fútbol peruano se jugará en la fecha 9 el sábado 4 de abril desde las 8.00 p. m. en el Monumental de Ate. Esteban Pavez podría jugar su primer encuentro frente al eterno rival, pero su presencia generó dudas luego de que el mismo futbolista pidiera su cambio frente Juan Pablo II.

Los hinchas aliancistas no pudieron celebrar del todo su victoria en el Torneo Apertura luego de las alarmas que encendió Esteban Pavez, uno de los mejores fichajes del equipo de Pablo Guede. Los blanquiazules son líderes de la Liga 1 y su próxima visita al Monumental será fundamental en su camino al título por parte de ambos elencos.

Esteban Pavez confirma si jugará ante Universitario

Un partido tan crucial como un clásico del fútbol peruano es importante que se cuente con todo el plantel y más si se trata de los titulares. En ese sentido, el chileno Esteban Pavez conversó con los medios de comunicación para hacer un llamado a la calma sobre su estado físico y si podrá estar presente contra Universitario.

“Salí solo con una fatiga, pero normal. Voy a hacer todo lo posible para estar en el siguiente partido; creo que no es nada, así que toca prepararse bien para el próximo partido en dos semanas. Me encanta jugar los clásicos. Pero, como te digo, estos dos días voy a aprovechar para disfrutar con la familia, descansar un poco y volver con todo”, señaló el flamante refuerzo de Alianza Lima que llegó por pedido exclusivo de Guede.

Esteban Pavez pidió su cambio ante Juan Pablo.

“La verdad es que los clásicos son partidos aparte, todo el mundo lo sabe. Me ha tocado muchas veces en Chile no estar tan bien en la tabla y mientras el otro equipo iba primero, y terminábamos ganando. Son partidos aparte; no hay que ver el momento de uno ni del otro, solamente el día del partido cómo se sienta el equipo, y eso es lo más importante”, añadió Pavez sobre la expectativa que le genera jugar su primer clásico con la camiseta de Alianza.

Fecha confirmada para el Universitario vs Alianza Lima

La Liga 1 confirmó que el partido entre Universitario y Alianza Lima se jugará el sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. Este será el primer partido entre ambos en la temporada 2026 y será el más importante de la fecha para definir el camino hacia el título.