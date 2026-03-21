Nacional recibe terrible noticia previo a su duelo contra Universitario por la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay recibió una dura noticia antes de su debut en la Copa Libertadores. Desde suelo charrúa se informó que su entrenador, Jadson Viera, dejó el cargo tras la dolorosa derrota frente a Defensor Sporting por 2-1, lo que representó un duro golpe para el conjunto del 'Bolso'. Todo esto ocurre previo a su duelo contra Universitario de Deportes, con quienes se enfrentarán en la tercera jornada.

Tras quedarse sin entrenador, la directiva uruguaya ya se encuentra en la búsqueda de un reemplazo para Viera y, según diversos medios, ya tienen un nombre en la mira: Jorge Brava, quien tras dejar Cerro Porteño fue llamado para preguntar su disposición para unirse al equipo, esto de acuerdo con información del medio Ovación de Uruguay.

“El Club Nacional de Football comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución agradece la obtención del Campeonato Uruguayo 2025, con una final clásica histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado durante su gestión”, escribió el club vía redes sociales.

Nacional se quedo sin entrenador. Foto: X

¿Quién es Jorge Brava?

Jorge Brava es un exportero uruguayo que se ha formado como entrenador. Con 44 años, se presenta como el candidato para asumir las riendas de Nacional, de cara a su participación en la Copa Libertadores, donde probablemente estará presente en el estadio Monumental para enfrentarse a Universitario.

¿Cuándo debuta Universitario en Copa Libertadores?

Universitario de Deportes enfrentará en su primer partido de la Copa Libertadores a Tolima de Colombia; este encuentro se realizará el martes 7 de abril. Cabe mencionar que el partido entre la ‘U’ y Nacional está programado para el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental.