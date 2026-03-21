Conmebol informó a Universitario de un cambio y enfrentará a Liga de Quito: "Actualizados..."

Hace poco se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026, donde Universitario de Deportes representará al Perú en la Fase de Grupos. Ahora, los hinchas merengues recibieron otra fuerte noticia respecto a un cambio de último minuto en la Conmebol sobre el torneo internacional.

Resulta que la ‘U’, como cada año, quiere tener el mejor desempeño posible en absolutamente todas las disciplinas en las que compite. Por ello, en una de sus categorías femeninas quiere dar el batacazo saliendo campeón continental, aunque recientemente fue notificado sobre una modificación.

Conmebol notificó cambio a Universitario

Y es que Universitario de Deportes viene jugando la Liga Evolución Sub-12 Femenina, el cual es un torneo internacional donde compiten diferentes clubes de Sudamérica. En ese sentido, la Conmebol acaba de cambiarle el horario de su partido al cuadro crema y lo retrasó por 15 minutos, aunque no explicó el por qué de tal decisión.

La 'U' está jugando este sábado 21 de marzo con Liga Universitaria de Quito y en un inicio el compromiso arrancaba a las 14.30 horas, pero terminó comenzando a las 14.45 horas de Perú. Esta competición viene realizándose en Río de Janeiro, Brasil, y tiene como objetivo buscar a las nuevas promesas del fútbol latinoamericano.

Universitario en la Liga Evolución.

“¡Horarios actualizados para los últimos dos partidos de la jornada!”, indicó la Conmebol a través de su cuenta oficial de ‘X’, notificando a todos los hinchas respecto al cambio de horario. Las merengues comparten grupo con Selección Valle, Liga Universitaria de Quito, ULA FC, y Daminhas Da Bola.