DT de Cusco lanzó fuerte comentario sobre los clubes peruanos en Copa: "El grupo más difícil"

Cusco FC hará historia al participar en la Copa Libertadores 2026, además de Universitario y Sporting Cristal. Luego de revelarse los grupos en la ceremonia de la Conmebol, el DT Miguel Rondelli se refirió a la dificultad que tendrá en los enfrentamientos directos con sus rivales y dio una dura opinión sobre los equipos nacionales.

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El grupo de Cusco FC está compuesto por Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina e Independiente Medellín de Colombia. Estos equipos son candidatos para pasar a la siguiente etapa, por lo que el club peruano no la tendrá nada fácil. Ante ello, el estratega argentino, encargado de liderar a los cusqueños, rompió su silencio y habló al respecto.

DT de Cusco FC, Miguel Rondelli, lanza indirecta a Universitario

Los ‘Dorados’ compartirán grupo con gigantes del fútbol sudamericano y esto podría complicar su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Desde el punto de vista de Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, el nivel será mayor a diferencia de la exigencia que deberá mostrar Universitario o Sporting Cristal.

“Creo que de los equipos peruanos es a nosotros el que nos tocó el grupo más complicado porque estamos compitiendo con el último campeón y con Estudiantes de La Plata que tiene una historia copera, aún más Independiente de Medellín que es un equipo con mucha convocatoria en Colombia, creo que nos ha tocado el grupo más difícil”, indicó en conversación con RPP.

(Video: RPP)

A pesar de ello, el técnico argentino asegura que el objetivo es mejorar la zona ofensiva para recuperar la efectividad que tenían el año pasado. “Yo creo que si nos empieza a abrir el arco, ser más eficaces, tenemos chance y como dije anteriormente, en la Copa Libertadores tenemos que ganar nuestro tres partidos de local y aspirar a hacer una buena campaña de visitante. Si almenos ganamos los tres partidos de local, vamos a aspirar a llegar a Copa Sudamericana”, agregó.

Partidos de Cusco FC en la Copa Libertadores