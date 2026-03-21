Oficial: Campeón con Universitario será el reemplazo de Juan Reynoso como DT de Melgar

Juan Reynoso dejó de ser entrenador de FBC Melgar tras no obtener buenos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, la directiva arequipeña informó que el nuevo técnico interino será un futbolista campeón con Universitario de Deportes: estamos hablando de Víctor Balta.

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Campeón con Universitario de Deportes será el reemplazo de Juan Reynoso como técnico de FBC Melgar

La administración de Melgar informó que, tras la salida de Reynoso del equipo de Arequipa, Balta, junto a Carlos San Martín y Matías de la Vega, serán los nuevos técnicos interinos hasta encontrar al estratega principal.

"Asimismo, informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega", se lee en el comunicado oficial.

Víctor Balta es nuevo técnico interino de Melgar tras salida de Juan Reynoso

Cabe mencionar que el exjugador y campeón con Universitario, Víctor Balta, es el asistente técnico institucional del primer equipo de FBC Melgar, por lo que ahora es el encargado de reemplazar mientras a Juan Reynoso.

Víctor Balta fue campeón en Universitario

Durante su etapa como futbolista, Balta defendió los colores de Universitario de Deportes entre 2007 y 2009 y, tras una buena temporada, consiguió el título del fútbol peruano en 2009 junto a Juan Reynoso como técnico.

Víctor Balta fue jugador y campeón con Universitario

Juan Reynoso no es más técnico de FBC Melgar

Melgar decidió terminar el vínculo contractual que tenía con Juan Reynoso como director técnico debido a los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026. En el campeonato local solo consiguió 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates, mientras que a nivel internacional quedó eliminado ante Cienciano