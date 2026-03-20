Reynoso tuvo fuerte opinión sobre sus jugadores tras el Melgar vs ADT: “El compromiso…”

Melgar empató frente a ADT de Tarma en la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso terminó 1-1 y ambos equipos debieron repartir puntos. Con este resultado, los rojinegros se ubican en el puesto siete de la tabla de posiciones.

En este contexto, en conversación con los medios, su entrenador Juan Máximo Reynoso habló sobre la temporada que viene atravesando el conjunto arequipeño. El ‘Cabezón’ analizó el empate y reconoció que deben mejorar en la eficacia y en mantener el control del juego. No obstante, también se refirió a sus jugadores, quienes lograron rescatar el empate, aunque dejó una opinión contundente sobre ellos.

Reynoso tuvo fuerte opinión sobre sus jugadores tras empate de Melgar

En un primer momento, Reynoso reconoció que aunque empezaron bien el partido, los constantes errores provocaron que llegara el gol de los tarmeños. "Empezamos bien a diferencia de otros partidos, pero después de los 10 minutos perdimos pelotas que favorecían a la contra de ellos y vino el gol de ellos, aunque luego tuvimos el control en muchos momentos y uno rescata, se aplaude el compromiso de los muchachos en una cancha bastante compleja", empezó diciendo.

"No estamos siendo contundentes y eso también se refleja en los resultados, hoy creo que las más claras la tuvimos nosotros. Hay muchas cosas por mejores y sostener más lapso de tiempo", complementó el entrenador.

Tabla de posiciones Liga 1 2026

Con este empate sacado en el Estadio Unión Tarma, Melgar se encuentra en el puesto siete como se mencionó líneas más adelante, con un partido más que el resto. Mientras que ADT ocupa el puesto once.