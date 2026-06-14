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ALERTA MÁXIMA con SNAP: en este estado de EE. UU., estas personas podrán recibir BENEFICIOS adicionales en Walmart
Los beneficiarios del programa SNAP en Luisiana tienen la oportunidad de acceder a beneficios adicionales en Walmart. ¿Cómo acceder a ellos? ¿Hay requisitos?
El Departamento de Salud de Luisiana, en Estados Unidos, informó sobre la expansión de la Iniciativa de la Zanahoria de Luisiana, un programa que ofrece beneficios adicionales a los usuarios del programa SNAP, con la finalidad de fomentar la adquisición de alimentos saludables. A continuación, más detalles sobre la medida.
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Alerta con SNAP: en este estado de EE. UU., estas personas recibirán beneficios extras en Walmart
WAFB y otros medios internacionales compartieron más información sobre la Iniciativa de la Zanahoria de Luisiana, la cual está disponible en todos los establecimientos Walmart y Walmart Neighborhood Market del estado.
La propuesta ofrece a los beneficiarios una bonificación de 30 centavos por cada dólar que gasten en frutas y verduras frescas. Según el Departamento de Salud de Luisiana (LDH), los participantes pueden acumular hasta US$25 en bonificaciones mensuales.
Los beneficios adicionales se acreditarán automáticamente en las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, de manera que podrán usarse para adquirir alimentos elegibles del programa SNAP en cualquier local que acepte esta ayuda. Esta ampliación busca brindar a los usuarios del programa SNAP acceso a incentivos que promuevan una alimentación más saludable en todo el estado.
¿Qué ha dicho el secretario del Departamento de Salud de Luisiana al respecto?
Por su parte, Bruce Greenstein, secretario del LDH, destacó que Luisiana se posiciona como líder en la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar los resultados de salud, al tiempo que ayuda a las familias a gestionar mejor su presupuesto alimentario.
La iniciativa no solo premia las elecciones saludables, sino que también hace que las frutas y verduras frescas sean más accesibles, con énfasis en la prevención como pilar fundamental de la salud pública. Con la inclusión de Walmart en este programa, se espera que más familias de Luisiana se beneficien de esta estrategia.
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