Alianza perderá a jugador de casi medio millón previo al duelo contra Deportivo Cali: "Se espera que..."

Alianza Lima se prepara para enfrentar en los próximos días a Deportivo Cali en un amistoso que se llevará a cabo en Matute. Dicho encuentro permitirá tener una idea de lo que ha preparado Pablo Guede para el Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, a pesar de que el DT blanquiazul querrá contar con todos sus mejores hombres para este compromiso, en el que también estará Pedro Gallese, se conoció que perderá para este encuentro a un jugador valorizado en casi medio millón.

Alianza Lima perderá a jugador de casi medio millón previo al duelo contra Deportivo Cali

De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, el jugador en cuestión es Alessandro Burlamaqui, quien presenta un desgarro en el psoas, un músculo profundo que conecta la columna lumbar con el fémur. Es clave para caminar, correr y mantener una postura erguida.

“Alessandro Burlamaqui presenta un desgarro de primer grado en el psoas, por lo que no estará presente en el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali”.

“El jugador ya se encuentra en la recta final de su recuperación y se espera que se una al plantel este sábado. A partir de la próxima semana, volvería a trabajar a la par de sus compañeros”, dio a conocer el periodista.

Alessandro Burlamaqui será baja para partido contra Deportivo Cali

¿Cuánto tiempo estará fuera Alessandro Burlamaqui?

Un desgarro de primer grado en el músculo psoas, ubicado en la zona profunda de la ingle y la cadera, suele requerir entre 8 y 10 días de recuperación. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de la lesión y de la evolución del proceso de cicatrización, el tiempo puede extenderse hasta tres semanas.

Burlamaqui será baja para el partido contra Deportivo Cali

¿De cuánto es el valor de Alessandro Burlamaqui?

El jugador de 24 años actualmente tiene un valor de 450 mil euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Deportivo Cali?

Alianza Lima medirá fuerzas ante Deportivo Cali el próximo domingo 12 de julio del 2026 desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en un amistoso internacional organizado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.