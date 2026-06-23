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Alianza Lima quiere ampliar el vínculo de Pablo Guede por todo el 2027

Pablo Guede goza de la aprobación de la directiva e iniciará conversaciones para extender su vínculo con miras al futuro.

Sandro Bazán
Pablo Guede podría extender su vínculo con Alianza Lima por todo el 2027.
Pablo Guede podría extender su vínculo con Alianza Lima por todo el 2027. | La República | Archivo
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Lograr el título del Torneo Apertura, acompañado de buenas estadísticas y de una buena relación con los jugadores, hizo que se acelerara su renovación para evitar rearmar el equipo el próximo año. Alianza Lima tiene preparado un 'jugoso contrato' para Pablo Guede a fin de que renueve por todo el 2027 y lidere un proyecto importante en el club.

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El 'Sargento' tiene contrato hasta diciembre y no considera descabellado continuar en Matute. La nueva directiva considera que es momento de trabajar en la planificación del próximo campeonato y quiere que el DT argentino siga encabezando todos los detalles.

Pablo Guede logró 12 triunfos, cuatro empates y una derrota en el Torneo Apertura, números que no se conseguían en Alianza desde 2023. Por ello, existe la convicción de ampliar su contrato.

Pablo Guede firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2026.

Pablo Guede firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2026.

Por el momento, hubo una primera conversación con una 'luz' de entendimiento, pero aún deben cuadrarse los números salariales para alcanzar un acuerdo total. Alianza quiere cerrar el acuerdo a más tardar en julio hasta 2027 y luego evaluar nuevos jugadores.

Cabe señalar que, de extender el vínculo con Pablo Guede, en Matute quieren elevar el monto de su cláusula de salida para no llevarse ninguna sorpresa ante el ofrecimiento de otro club, como sucedió esta temporada con la oferta de San Lorenzo de Argentina.

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Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

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