Alianza Lima venció 4-1 a importante rival y despertó la ilusión en toda su hinchada

Alianza Lima está enfocado en seguir consiguiendo victorias para acercarse a su objetivo de consagrarse como campeón nacional. En medio de ello, sus hinchas tuvieron motivos para celebrar luego de que el primer equipo consiguiera una importante victoria frente a uno de los rivales más complicados del torneo.

En esta ocasión, la escuadra blanquiazul se llevó todos los aplausos tras imponer condiciones ante su contrincante. No obstante, no se trata del equipo comandado por el DT Pablo Guede, sino de su delegación femenina, que acaba de vencer por 4-1 a Yanapuma C. D. en la Liga Femenina.

Este encuentro fue válido por los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que Alianza Lima mostró un desempeño aceptable y aseguró su presencia en las semifinales. Las 'íntimas' llegaban con la obligación de ganar y, apenas a los 8 minutos, se pusieron arriba gracias a un gol de María Marquinez.

Alianza Lima venció 4-1 a Yanapuma y clasificó a las semifinales

Sin embargo, apenas dos minutos después, el cuadro selvático empató el encuentro. Aunque, antes del final del primer tiempo, apareció la capitana Allison Azabache para volver a poner a su equipo en ventaja. Ya en el segundo tiempo, Manisha y Sanddy Dorador pusieron el 4-1 final en el marcador, dándole tranquilidad al conjunto.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el DT José Letelier dio un paso importante rumbo a su objetivo de consagrarse con el título del Apertura y despertó la ilusión en toda su hinchada.

Alianza Lima jugará las semifinales con Universitario

Tras haber sellado su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, Alianza Lima deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible, ya que tendrá que hacerle frente a Universitario de Deportes. El cuadro crema llegó a esta instancia directamente tras acabar en el primer lugar de la etapa regular.