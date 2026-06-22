Semifinales de la Liga Femenina 2026: programación, partidos y dónde ver los cruces del Torneo Apertura

Cada vez estamos más cerca del final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Alianza Lima y Sporting Cristal lograron vencer a sus respectivos rivales y accedieron a las semifinales, donde esperan Universitario de Deportes y Atlético Andahuaylas.

Las rimenses no tuvieron piedad de Melgar y lo aplastaron por 8-1, mientras que las íntimas vencieron por 4-1 a Yanapuma. Tras esto, las dirigidas por José Letelier quedaron cruzadas con las leonas y el partido de ida se jugará en el Hugo Sotil; por su parte, las celestes enfrentarán a la sorpresa del Torneo Apertura, Atlético Andahuaylas. En la siguiente nota podrás revisar la programación de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2026

Sábado 27 de junio

Alianza Lima vs Universitario

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Hugo Sotil

Domingo 28 de junio

Sporting Cristal vs A. Andahuaylas

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Programación de las semifinales de la Liga Femenina.

¿Dónde ver las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina?

Todos los encuentros de la Liga Femenina se pueden ver a través de YouTube Bicolor+, plataforma de streaming oficial creada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Cuándo se jugarán las semifinales y la final de la Liga Femenina?