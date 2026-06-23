Alianza Lima reveló por qué Cristian Neira regresó para el Torneo Clausura: "Considera clave"

De cara al Torneo Clausura, Alianza Lima decidió terminar el préstamo de Cristian Neira con Atlético Grau y sumó al volante de 25 años a la pretemporada blanquiazul dirigida por Pablo Guede. A través de un comunicado en su página oficial, el conjunto íntimo explicó por qué tomó esta determinación.

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“El Club Alianza Lima hace oficial el retorno del mediocampista Cristian Neira, quien se reintegra a los entrenamientos del plantel principal para afrontar el Torneo Clausura tras hacer efectiva la clausula de retorno, sin generar ningún cargo adicional al club”, empieza el comunicado.

Luego, añadió que Cristian Neira ya se encuentra entrenando con el plantel: “El volante blanquiazul ya se encuentra bajo las órdenes del comando técnico y viene realizando los trabajos junto al resto del plantel profesional”.

Finalmente, reveló por qué el entrenador Pablo Guede pidió que Neira retornara a Alianza Lima: “Durante la primera parte del año, Cristian acumuló minutos importantes de competencia, lo cual la institución blanquiazul considera clave para potenciar las variantes en el mediocampo y elevar el nivel competitivo del equipo. Recordemos que Cristian Neira firmó por el club en el año 2024 y tiene contrato hasta diciembre del 2027”.

Cristian Neira regresó a Alianza Lima tras su paso por Atlético Grau.

¿Cómo le fue a Cristian Neira en Atlético Grau?

Con la camiseta de Atlético Grau, Cristian Neira jugó un total de 16 partidos en el Torneo Apertura, anotó un gol, brindó dos asistencias, recibió tres amarillas y disputó 1.261 minutos. El único encuentro que no jugó fue ante Alianza Lima debido a que tiene contrato con los íntimos.

En la temporada anterior, el mediocampista de 25 años jugó 34 duelos con la camiseta de Cienciano, convirtió dos tantos, dio cuatro asistencias, recibió dos amarillas y estuvo en cancha 1.923 minutos.



