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Universitario y los tres jugadores que no serán considerados por Cúper para partido ante Cienciano

Universitario se prepara para el duelo contra Cienciano, pero deberá hacerlo sin tres piezas fundamentales para esta tercera fecha.

Antonio Vidal
Universitario y los tres jugadores que no serán considerados por Cúper para partido ante Cienciano. Foto: composición Líbero/Universitario
Universitario y los tres jugadores que no serán considerados por Cúper para partido ante Cienciano. Foto: composición Líbero/Universitario
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Universitario se prepara para lo que será la tercera jornada ante Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, no todo son buenas noticias en el cuadro dirigido por Héctor Cúper, pues se conoció que no tendrá disponibles a tres jugadores importantes para este encuentro.

De acuerdo a información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, la 'U' viajará a la provincia imperial sin Édison Flores, Piero Quispe y Bryan Reyna, lo que supone una dura noticia para los hinchas cremas.

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Édison Flores y Aldo Corzo no viajan a Cusco. Tampoco Piero Quispe y Bryan Reyna”, escribió el periodista. Cabe mencionar que en un principio no estaba contemplado el viaje de Aldo Corzo, pero la información se actualizó y sí viajará al Cusco. “Cambio de último momento: Aldo Corzo finalmente sí viaja a Cusco, fue la información del hombre de prensa vía X.

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¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

Cienciano recibirá a Universitario este domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cotejo está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

Para seguir este encuentro, en la ciudad imperial, lo podrás hacer mediante la señal oficial de L1 Max, canal encargado de la cobertura completa del compromiso.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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