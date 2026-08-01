Carlos Garcés, delantero de Cienciano, calienta la previa al duelo contra la 'U': "Ayuda que no esté..."

Universitario se prepara para lo que será su duelo este domingo 2 de agosto a las 6.30 p. m. (hora peruana) contra Cienciano, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha tres del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antes del encuentro, Carlos Garcés, atacante del cuadro imperial, fue preguntado por el desarrollo del partido y, en especial, por la modificación táctica que ahora utiliza el conjunto dirigido por Héctor Cúper.

En sus declaraciones, señaló que será una ayuda que la 'U' ya no juegue con una línea de 5 en el fondo, aunque reconoció que más ventaja será la no presencia de Williams Riveros, esto debido a su gran marcaje debido a que lo conoce de tiempo.

Carlos Garcés elogio el trabajo defensivo de Williams Riveros. Foto: composición Líbero/L1 Max

“¿Te ayuda que ya no sea cinco atrás, sino cuatro ahora? Y que no esté Riveros también (entre risas). Yo creo que va a ser un partido distinto. Primero, por lo que tú has dicho, por el planteamiento, pero también por cómo venimos nosotros. Creo que será un lindo partido, aunque complicado, como todos. Queremos ganarlo y sabemos que será difícil, porque Universitario es un rival directo en la lucha por las aspiraciones que tenemos para fin de año. Sin duda, será un encuentro complicado, pero muy lindo para jugar”, fueron las primeras palabras del ecuatoriano, para L1 Max.

“¿Complicado como te marca Riveros? Si difícil por que ya me conoce, jugamos casi 3 años allá juntos, me conoce bien. La U igual tiene jugadores de mucha jerarquía” complementó el jugador.

¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

Cienciano y Universitario se verán las caras este domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo está fijado para las 6:30 p. m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.