Ricardo Lagos, exbicampeón con Alianza, da el batacazo y firma por importante club: "Nueva casa"

Uno de los jugadores que tuvo un gran paso por Alianza Lima fue Ricardo Lagos. El futbolista llegó a tienda blanquiazul en la edición 2021 y defendió la camiseta por cinco temporadas. Durante su estadía en La Victoria, el lateral izquierdo fue parte del bicampeonato que obtuvieron los íntimos, para orgullo de los hinchas. Ahora, el futbolista vuelve a ser noticia por firmar por un importante club de la Liga 1 2026.

Ricardo Lagos, ex Alianza Lima, firma por importante club

En las últimas horas, se conoció de manera oficial que Ricardo Lagos es nuevo jugador de Cusco FC por toda la temporada 2026. El lateral proviene de FC Cajamarca y ahora espera consolidarse en el primer equipo para tener la continuidad deseada en esta Liga 1 del fútbol peruano.

A través de redes sociales, Cusco FC anunció con orgullo la incorporación de Ricardo Lagos y espera que tenga un gran rendimiento para conseguir todos los objetivos trazados a inicios de año. El elenco dorado quedó fuera de la Copa Libertadores y ahora busca pelear los primeros lugares del campeonato.

"Allin hamuy kachun mosoq wasiykiman Ricardo Lagos. Bienvenido a tu nueva casa, Ricardo Lagos. El nuevo lateral de Cusco FC llega para la temporada 2026, listo para aportar solidez, carácter y entrega total en cada jugada. ¡A dejarlo todo por la Dorada, Richi!", se lee en redes sociales de Cusco FC.

Ricardo Lagos será nuevo jugador de Cusco FC para el Torneo Clausura 2026.

¿En qué clubes jugó Ricardo Lagos?

César Vallejo

Carlos Mannucci

Alianza Lima

FC Cajamarca

Cusco FC

Valor de mercado de Ricardo Lagos

Según el portal Transfermarkt, Ricardo Lagos tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 30 años. El lateral izquierdo tuvo sus mejores rendimientos en 2021 y 2023, al registrar una cifra de 600 mil euros.