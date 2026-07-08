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Renzo Garcés es baja en Alianza Lima: ¿Para cuándo estaría de regreso?

El defensor fue operado tras sufrir una lesión en el quinto dedo del pie y Pablo Guede deberá rearmar su defensa para el inicio del Clausura. Conoce cuándo regresa a los campos.

Manuel Menéndez
Renzo Garcés estará de para por un tiempo
Renzo Garcés estará de para por un tiempo | La República
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Alianza Lima recibió una noticia inesperada a pocos días del inicio del Torneo Clausura. El defensor Renzo Garcés sufrió una lesión en el quinto dedo del pie y quedó descartado para las dos primeras fechas del campeonato.

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El zaguero de 30 años sufrió el golpe mientras se encontraba en su domicilio y, tras ser evaluado por el cuerpo médico, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica para corregir la lesión.

¿Cuándo regresaría Renzo Garcés?

Según el tiempo estimado de recuperación, Garcés permanecerá entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas. De esta manera, no podrá estar presente en el debut de Alianza Lima frente a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva ni en la visita a Comerciantes Unidos en Cutervo por la segunda jornada del Clausura.

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La ausencia del defensor representa un duro golpe para Pablo Guede, quien pierde a uno de los pilares de su línea defensiva justo en el arranque del segundo semestre. El entrenador ya analiza variantes para cubrir su lugar y todo apunta a que Gianfranco Chávez tendría la primera opción para acompañar a Mateo Antoni en la zaga central, tanto en el amistoso ante Deportivo Cali como en los primeros encuentros oficiales del Torneo Clausura.

En Matute esperan que Garcés complete su proceso de recuperación sin contratiempos para volver cuanto antes y retomar un puesto que se había ganado como uno de los hombres más confiables del sistema defensivo blanquiazul.

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Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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