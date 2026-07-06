Alianza Lima tomó radical decisión con jugadores de su plantel a poco del Torneo Clausura

Alianza Lima tiene un solo objetivo en mente: salir campeón de la Liga 1 2026. Para conseguirlo, debe ganar el Torneo Clausura y, antes del inicio del segundo certamen de la temporada, el comando técnico, al mando de Pablo Guede, tomó una firme decisión respecto de sus futbolistas.

Dentro de unas semanas, los íntimos reanudarán su campaña y buscarán un nuevo título para sus vitrinas. Por ello, el plantel completo debe encontrarse al 100%, y eso lo saben muy bien los hinchas. En ese sentido, el periodista Gerson Cuba brindó información importante sobre el equipo.

"Alianza Lima tuvo descanso ayer y hoy. El plantel regresará a los entrenamientos mañana, con la mira puesta en el amistoso ante Deportivo Cali", indicó el mencionado comunicador, quien así confirmó el descanso de todo el cuadro blanquiazul.

Alianza Lima y Deportivo Cali se enfrentarán por amistoso internacional

Recordemos que Alianza Lima chocará con el club colombiano antes del arranque del Torneo Clausura 2026, en un amistoso que servirá para definir el nivel en el que se encuentra el plantel comandado por el argentino Pablo Guede.

"Deportivo Cali llegará al país este viernes. El equipo colombiano tiene previsto realizar un entrenamiento el sábado y retornará a su país el lunes", agregó Gerson Cuba en sus redes sociales, y detalló un poco más el itinerario que tendrá el rival de los íntimos.