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Alianza Lima listo para renovar el contrato a jugador extranjero clave del Torneo Apertura

Futbolista se convirtió en poco tiempo en una pieza clave para Alianza Lima. La directiva inició el primer contacto para extender su vínculo con miras a la Copa Libertadores 2027.

Sandro Bazán
Alianza Lima se enfoca en no desarmar para nada a su plantel de cara al 2027.
Alianza Lima se enfoca en no desarmar para nada a su plantel de cara al 2027. | Foto: X Alianza Lima
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En los pasillos de Matute, no existe la prioridad de contratar jugadores en estos momentos para encarar el Torneo Clausura, al estar conformes con el equipo, sino que la intención es no desarmar el plantel para seguir fortalecido en 2027.

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Alianza Lima quiere asegurar a sus figuras, que lograron tener una buena primera temporada, para no quedar desarmado de cara al próximo año, mantener su curva ascendente de rendimiento y sacarse una espina en la Copa Libertadores. Esteban Pavez fue el último fichaje de la temporada y se busca extender su vínculo.

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Esteban Pavez llegó procedente de Colo Colo y se convirtió en una pieza clave para Alianza Lima.

El chileno se convirtió en poco tiempo en el principal equilibrio del equipo y en una de las piezas más importantes para ganar el Torneo Apertura. A pesar de sus 36 años, muestra un gran profesionalismo y es necesario que sea fijo la próxima temporada.

El Cacique acaba su vínculo en diciembre con Alianza Lima, por ello la directiva ya lanzó la primera oferta de renovación, que fue bien recibida por Esteban Pavez al sentirse muy cómodo desde que llegó a Lima, pero pidió un poco de tiempo para tomar una decisión final con el objetivo de tener una revancha en la Copa Libertadores 2027.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima debutará ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 7.00 p. m. en Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.

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Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

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