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Alianza Lima empató 5-5 con Melgar y genera la fuerte reacción de su hinchada
Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026, pero generó cierta reacción en su hinchada tras igualar 5-5 con FBC Melgar.
Alianza Lima sigue preparándose para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, certamen que debe ganar para salir campeón del fútbol peruano sin necesidad de disputar playoffs. Por ello, recientemente disputó un partido amistoso ante FBC Melgar.
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Resulta que esta tarde los blanquiazules chocaron con el elenco arequipeño en un duelo para afinar detalles previo al debut en el segundo campeonato de la temporada. Los dirigidos por Pablo Guede salieron con todo, pero no pudieron conseguir la victoria.
Pese a que Alianza Lima aún no ha informado al respecto, el periodista José Varela reveló en sus redes sociales que se disputaron dos partidos amistosos. El primero quedó 3-3, mientras que el último acabó con el marcador 2-2. Por ende, quedó un global de 5-5 entre ambos clubes.
Alianza Lima tuvo salió campeón del Torneo Apertura.
Asimismo, en el duelo que terminó 3-3, los goles fueron de Geray Motta, Eryc Castillo y Federico Girotti. De esta forma, los delanteros del cuadro blanquiazul están totalmente finos de cara a lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?
Alianza Lima debutará ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 7.00 p. m. en Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.
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